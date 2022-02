Reacher obejrzany i co dalej? Seriale podobne do hitu Amazona

fot. materiały prasowe

Reacher to bez wątpienia serial, jakiego dawno na rynku nie było. Nie dość, że wiernie oddaje on materiał źródłowy, z naprawdę minimalnymi zmianami niewpływającymi w ogóle na opowiadaną historię, to jeszcze jest to zwyczajnie porządne i dopracowane widowisko. Opowieść o byłym żandarmie - wplątanym w sam środek afery o wpływy w miasteczku położonym pośrodku niczego - zostaje z nami na dłużej, ale też powoduje chęć zagłębienia się w temat. A że na sezon 2. przyjdzie nam trochę poczekać, to wypadałoby czymś tę pustkę zapełnić.

Głównymi aspektami Reachera, na których skupiałem się przy tworzeniu tej listy, są: postać żołnierza/weterana, małomiasteczkowa (nie)sprawiedliwość, nieszablonowe podejście do rozwiązywania spraw, wielopoziomowe afery gospodarcze/polityczne/kryminalne oraz akcja.

Oczywiście, idealnie by było, gdyby wszystkie te elementy wystąpiły w proponowanych przez nas produkcjach, ale to też zniszczyłoby ich oryginalność. Wymienione niżej seriale mają sporo wspólnego z Reacherem, ale jednocześnie są oryginalne. Możecie liczyć na bardzo ciekawe twisty!