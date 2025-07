Johnny Storm z Fantastycznej 4 w akcji. Tym razem próbuje... poderwać Srebrną Surferkę

Fot. Marvel

To już ostatnia prosta do premiery nowej Fantastycznej 4 od Marvel Studios, a kampania promocyjna nie zwalnia nawet na chwilę. Do pojawienia się nowej produkcji w kinach pozostały niecałe dwa tygodnie, a w sieci pojawiła się krótka, półminutowa zapowiedź blockbustera.

W klasycznych komiksach Johnny Storm, czyli Ludzka Pochodnia, słynął z bycia kobieciarzem. Podobnie to wyglądało w adaptacji, w której w herosa wcielał się Chris Evans. Wersja od Marvel Studios z Josephem Quinnem w roli głównej ma być pod tym względem bardziej stonowana, ale po najnowszej zapowiedzi widać, że zachowa charakterystyczne cechy zachowania dla siebie. Nowe wideo pokazuje herosa w akcji. Tym razem jednak nie ciska płomieniami na lewo i prawo, a próbuje... poderwać Srebrną Surferkę. Z jakim skutkiem? Przekonajcie się sami.

Fantastyczna 4 – opis fabuły

Świat staje w obliczu zagłady, gdy kosmiczny byt o boskiej sile – Galactus – kieruje się ku Ziemi z zamiarem pochłonięcia całej planety. Na jego usługach działa tajemnicza Silver Surfer, zwiastunka zniszczenia, która potęguje zagrożenie. W obliczu tej katastrofy Fantastyczna Czwórka musi odnaleźć równowagę między misją ratowania ludzkości a własnymi, rodzinnymi więziami, które zostają wystawione na ciężką próbę.