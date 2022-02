Amazon Prime Video - nowości na marzec 2022. Lista tytułów

fot. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video przygotował dla widzów nowości, które pojawią się na platformie w marcu 2022 roku. Tym razem możemy spodziewać się pięciu propozycji. Co znajduje się w ofercie?

Drugi sezon serialu Star Trek: Picard zabiera legendarnego Jeana-Luca Picarda i jego załogę w nową, ekscytującą podróż do przeszłości. Główny bohater musi pozyskać starych i nowych przyjaciół, aby stawić czoła niebezpieczeństwom XXI wieku na Ziemi w desperackim wyścigu z czasem. W obsadzie serialu Star Trek: Picard znajdują się Patrick Stewart, Alison Pill, Jeri, Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones, Santiago Cabrera, Brent Spiner oraz goście specjalni Whoopi Goldberg i John de Lancie.



Serial animowany będzie składał się z krótkich (12-14 minut) odcinków. Każdy z epizodów opowie inną historię, z inną obsadą i w innym stylu. Nie zabraknie czarnego humoru i przekraczania granic w stylu znanym z The Boys. Szykuje się szalona jazda przez różne gatunki, na dodatek w świetnej obsadzie. W obsadzie głosowej znajdują się Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Chace Crawford, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito, Eliot Glazer, Jason Isaacs, Kumail Nanjiani, Justin Roiland, Seth Rogen, Andy Samberg, Ben Schwartz, Elisabeth Shue, Christian Slater, Kevin Smith, Antony Starr, Nasim Pedrad, Simon Pegg, Kenan Thompson, Aisha Tyler, Youn Yuh Jung i inni.



Upload to serial komediowy science-fiction. Akcja rozgrywa się w zaawansowanej technologicznie przyszłości, w której hologramowe telefony, drukarki 3D do żywności i zautomatyzowane sklepy spożywcze są normą. Co najbardziej niezwykłe, ludzie mogą zdecydować się na "wgranie" do wirtualnego życia pozagrobowego.

Projekt został stworzony przez Grega Danielsa, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Gwiazdami serialu są: Robbie Amell jako Nathan, Andy Allo jako Nora, Kevin Bigley jako Luke, Allegra Edwards jako Ingrid, Zainab Johnson jako Aleesha, Owen Daniels jako A.I. Guy, Josh Banday jako Ivan oraz Andrea Rosen jako Lucy.

Master - premiera 18 marca

Master to reżyserski debiut Mariamy Diallo. W rolach głównych występują: Regina Hall, Zoe Renee i Amber Grey. Film przedstawia historię trzech kobiet, które starają się znaleźć swoje miejsce na prestiżowym uniwersytecie w Nowej Anglii. Mroczny elitaryzm placówki skrywa coś złowrogiego. Gail Bishop (Regina Hall) została awansowana na "Mistrzynię" akademika. Po raz pierwszy na tym stanowisku znalazła się czarnoskóra kobieta. Bohaterka jest zdeterminowana, aby wprowadzać zmiany, ale szybko wplątuje się w problemy Jasmine Moore (Zoe Renee), energicznej i optymistycznej uczennicy. Z czasem okazuje się, że jej pokój jest nawiedzony...

Głęboka woda to najnowszy thriller w reżyserii Adriana Lyne'a. Film śledzi losy zamożnego mężczyzny, który świadomie pozwala własnej żonie na romanse. Wszystko po to, aby uniknąć rozwodu. W wyniku kumulacji wydarzeń główny bohater wpada w sieć intrygi i staje się podejrzanym o zniknięcie jej kochanków. W obsadzie znajdują się Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Finn Wittrock i Kristen Connolly.

