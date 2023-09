The Palace - krytycy jednogłośni. Roman Polański mógł stworzyć najgorszy film roku

Fot. Materiały prasowe

Reklama

The Palace to nowość od polskiego reżysera Romana Polańskiego, który jest znany między innymi z takich produkcji jak Dziecko Rosemary, Chinatown i Pianista. Widowisko doczekało się już pierwszych recenzji, które są bardzo negatywne. Film w serwisie Rotten Tomatoes ma okrągłe 0% pozytywnych opinii. Zobaczcie sami, co mają do powiedzenia krytycy.

The Palace - pierwsze recenzje nowego filmu Polańskiego

Ten artykuł zostały napisany 3 września 2023 roku. Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes jest 9 ocen ze strony profesjonalnych recenzentów. Krytycy są jednogłośni. Wszyscy uznali nowy film Romana Polańskiego za Zgniły. To przekłada się na wspomniane 0% pozytywnych opinii.

The Palace ma aktualnie ocenę 2.90 na 10. Co krytykują recenzenci? Ben Croll z TheWrap napisał, że to czarna komedia bez humoru i wygląda na to, że sytuacja reżysera mogła mieć bezpośredni wpływ na obsadę, którą był w stanie skomplementować. Jego zdaniem The Palace jest jak wielki środkowy palec w stronę świata. Robbie Collin z Daily Telegraph zgadza się, że żarty straciły swoją datę przydatności co najmniej 23 lata temu i są obecnie po prostu niestrawne. Jo-Ann Titmarsh z London Evening Standard podsumowała za to film w ten sposób:

Film tak zły, że nie da się go już obronić nawet geniuszem filmowca.

Owen Gleiberman z prestiżowego Variety stwierdził, że nigdy nie słyszał głośniejszej ciszy w kinie na filmie, który tak usilnie starałby się rozbawić publiczność. Za Jordan Mintzer z kolejnego znanego i szanowanego portalu, Hollywood Reporter, krótko podsumował, że The Palace to po prostu wielki niewypał. Za to Xan Brooks z Guardian poradził zabrać na seans mocnego drinka - albo nawet kilka - by się odpowiednio znieczulić.

Zobacz także:

Najgorsze filmy wg krytyków