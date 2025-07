O czym będzie 2. sezon The Pitt? Zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu

fot. Max

The Pitt to jeden z najpopularniejszych seriali tego roku i trwają już prace nad kolejnym. Ten ma się skupić na problematyce chorób psychicznych i ich oddziaływaniu na człowieka. Celem serialu będzie pokazanie, że lekarze również mogą się borykać z własnymi demonami i nie jest to coś, czego powinno się wstydzić i ukrywać, a szukać wsparcia. Opowiedział o tym showrunner produkcji, R. Scott Gemmill, w trakcie spotkania dotyczącego tej tematyki.

R. Scott Gemmill powiedział:

Częścią drugiego sezonu będą zmagania dr. Robby'ego, który zaczyna akceptować, że potrzebuje pomocy, bo nie dostał nigdy wystarczającego wsparcia. Będzie też zachęcać swoich współpracowników do szukania leczenia w przypadku problemów. Ważne jest, żeby badania psychologiczne były obowiązkowe dla całego personelu medycznego. Skoro każdy będzie je musiał zrobić, to wtedy szukanie takiej pomocy nie byłoby stygmatyzujące. Wtedy lekarze, którzy mają jakieś problemy, popadli w uzależnienia i tak dalej, mogą skorzystać ze specjalnych programów, dzięki którym będą mogli wrócić do swojego zawodu.

Dodał, że spina się to z przekazem całego serialu, który mówi o tym, że trafiając na oddział intensywnej terapii poszukuje się nadziei i nikt nie chce się znaleźć w takim położeniu.