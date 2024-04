The Rogue Prince of Persia zaprezentowane. Książe powróci już w maju

fot. Ubisoft

Ubisoft zdecydował się ujawnić grę, o której plotkowało się od kilku tygodni. Książę Persji otrzyma swój tytuł w gatunku roguelite od twórców Dead Cells. Produkcja będzie zatytułowana The Rogue Prince of Persia i zadebiutuje we wczesnym dostępnie na Steam już 14 maja.

Wydawca w komunikacie prasowym przekazał, że Evil Empire, francuskie niezależne studio, które przez pięć lat pracowało nad zawartością popremierową do Dead Cells, zwróciło się do właściciela własności intelektualnej z własnym pomysłem na pracę nad długoletnią serią. Pomysł ten przypadł im do gustu i tak zrodził się nowy Prince of Persia.

W grze wcielimy się w tytułowego Księcia, który próbuje ocalić swoje królestwo przed Hunami. W trakcie zabawy przemierzymy proceduralnie generowane lokacje i będziemy musieli polegać na zręczności i sprycie. Akcja rozgrywa się w stolicy, Ktesyfonie, która inspirowana jest starożytną Persją, a całość utrzymano w kreskówkowej oprawie graficznej.

Od Akweduktu do Wielkiej Akademii, przez dzikie ogrody, Książę musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności akrobatyczne, aby bezpiecznie znaleźć drogę przez proceduralnie generowane poziomy składające się z różnorodnych kolorowych biomów, inspirowanych prawdziwą perską architekturą.

