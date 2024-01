The Second Best Hospital In The Galaxy – zwiastun. Nowa animacja dla dorosłych od twórców Big Mouth i Russian Doll

fot. Amazon Prime Video

The Second Best Hospital in the Galaxy to nowa animowana komedia science-fiction, za którą odpowiada Cirocco Dunlap, producentka i scenarzystka Big Mouth i Russian Doll, a także Maya Rudolph, Danielle Renfrew Behrens i Natasha Lyonne. Amazon podzielił się pierwszym zwiastunem produkcji, który już w przyszłym miesiącu zadebiutuje na platformie Prime Video.

The Second Best Hospital In The Galaxy – zwiastun

The Second Best Hospital In The Galaxy – obsada, fabuła i data premiery

Do obsady serialu złożonej z Mayi Rudolph, Natashy Lyonne, Keke Palmer, Stephanie Hsu, Sama Smitha i Kierana Culkina, dołączyli Tracee Ellis Ross (American Fiction), Bowen Yang (Saturday Night Live), Abbi Jacobson (Broad City), Jay Ellis (Top Gun: Maverick), Andrew Dismukes (Saturday Night Live), Lennon Parham (Minx), Gary Anthony Williams (Night Court) i John Waters (Lakier do włosów) oraz Macaulay, Rory, Christian i Shane Culkinowie.

Historia opowiada o doktorze Sleech i doktorze Klak, które są kosmitkami, najlepszymi przyjaciółkami i chirurgami o międzygalaktycznej sławie, które zajmują się pasożytami żywiącymi się niepokojem, nielegalnymi pętlami czasu i chorobami przenoszonymi drogą płciową w przestrzeni kosmicznej. W pierwszym sezonie lekarze Sleech i Klak podejmują się niezwykle niebezpiecznej i potencjalnie przełomowej sprawy, narażając w ten sposób swoje istnienie na niebezpieczeństwo.

The Second Best Hospital In The Galaxy – premierę wyznaczono na 23 lutego.