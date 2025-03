Złoczyńca z Doktora Strange'a może wrócić w nowym serialu MCU. Wyciekła grafika

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wyciekły szkice koncepcyjne z MCU autorstwa Mushk Rizvi. Ilustratorka, która współpracuje z Marvelem, sama opublikowała je na swojej stronie, a potem szybko usunęła, jednak wiele osób zdążyło je zapisać. Jeden z nich jest podpisany jako „ludzka forma Dormammu”. Przypominamy, że złoczyńca pojawił się jako główny antagonista w filmie Doktor Strange z 2016 roku i był istotą z Mrocznego Wymiaru.

„Ludzka forma Dormammu” - grafika

Jak Dormammu wróci do MCU?

Jak „ludzka forma Dormammu” może zostać wykorzystana w MCU? Wiele osób spekuluje, że w Ironheart. Odkąd ogłoszono prace nad serialem, krążyły plotki, że głównym złoczyńcą będzie Mefisto. W 2022 roku w mediach społecznościowych pojawiły się nawet rzekome grafiki koncepcyjne z Sachą Baronem Cohenem w roli władcy piekieł z Marvela. Co zabawne, na pojawienie się antagonisty liczono również w WandaVision i To zawsze Agatha, jednak w obu przypadkach fani musieli obejść się smakiem.

Dlaczego więc Dormammu, a nie Mefisto, może być głównym złoczyńcą w Ironheart? Jak wiemy, w serialu Riri Williams po wydarzeniach z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu ma wrócić w swoje rodzinne strony. Jednak nieposkromiona ambicja splecie jej losy z czarującym Parkerem Robbinsem aka The Hood. To komiksowy superzłoczyńca, który czerpał moc właśnie od Dormammu, dlatego szkic koncepcyjny może pochodzić właśnie z Ironheart!

Ironheart ma zadebiutować w Disney+ 23 czerwca 2025 roku i będzie składać się z sześciu odcinków. Dajcie znać, czy zamierzacie obejrzeć serial.

Ironheart - następczyni Iron Mana. Kim jest?

Kim jest Ironheart? Bohaterka wzbudziła spore zainteresowanie, gdy pojawiły się pierwsze grafiki z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Nic dziwnego, skoro przy jej pseudonimie zwykle widnieje dumny i chwytliwy tytuł następczyni Iron Mana. W komiksach Marvela Tony Stark wziął młodą geniuszkę pod swoje skrzydła i wspierał jej dążenia do stania się superbohaterką. Choć w MCU już trochę na to za późno, to wciąż jest szansa na to, że dziewczyna choć trochę osłodzi fanom odejście jednego z najbardziej rozpoznawalnych herosów.