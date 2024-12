Nowy James Bond wytypowany przez prestiżowy serwis. Prawie nikt nie stawia na tego aktora!

Greg Williams/Bvlgari

Wiemy już, że w 2025 roku dowiemy się, kto zagra nowego Jamesa Bonda. Teraz The Hollywood Reporter, jeden z najsłynniejszych i zarazem najbardziej prestiżowych serwisów popkulturowych na świecie, przedstawił swoje branżowe prognozy na kolejne 12 miesięcy. Wśród nich znalazła się próba wytypowania, który aktor w filmie Bond 26 wcieli się w Agenta 007. Ma nim być ktoś, kogo prawie nikt nie widział w gronie faworytów: Josh O'Connor.

THR zauważa, że od dawna mówiło się, iż rolę od Daniela Craiga przejmie Aaron Taylor-Johnson, którego aktualnie mamy okazję oglądać w produkcji Kraven Łowca. Kilka dni temu ceniony scooper Jeff Sneider raportował jednak, że ta kandydatura definitywnie upadła. Autor prognozy THR przypomina również, że producentka filmów o Bondzie, Barbara Broccoli, w swoich wyborach zawsze "kierowała się instynktem, nie ulegając presji opinii publicznej", co widać było najlepiej właśnie na przykładzie początkowo kontrowersyjnego angażu Craiga.

I to dlatego według dziennikarzy THR nowym Bondem zostanie "młody angielski aktor stojący u progu wielkiej kariery, znany już publiczności, choć nie za bardzo, posiadający uwodzicielski uśmiech, łatwość w rzucaniu od niechcenia krótkimi frazami i charyzmę", Josh O'Connor. Wytypowany Anglik ma 34 lata i 185 cm wzrostu. Zdobył już Złoty Glob za sportretowanie młodego księcia Karola w serialu The Crown. Mogliśmy go także zobaczyć w takich produkcjach jak Challengers, Lee. Na własne oczy, La Chimera, Emma czy Durrellowie.

Całej sprawie smaczku dodaje fakt, że w niedawnej odsłonie organizowanego przez Variety programu "Actors on Actors" Josh O'Connor wziął udział w rozmowie jeden na jeden z... Danielem Craigiem.

