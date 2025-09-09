Dwayne Johnson zachwyca kreacją aktorską - ileż tu emocji! Nowy zwiastun The Smashing Machine!

fot. materiały prasowe

Reklama

Nowy zwiastun The Smashing Machine podkreśla kapitalne recenzje krytyków filmowych, którzy oglądali tę produkcję na festiwalu w Wenecji. Tam też film zdobył jedną z najważniejszych nagród branży filmowej: Srebrnego Lwa! To jest docenienie nie tylko klasy projektu stworzonego przez Bena Safdie'ego i Dwayne'a Johnsona, ale też pracy samego aktora, który razem z Emily Blunt nadali temu wartości i emocji. Nikt jednak nie kryje zdumienia tym, co się wydarzyło, bo mało kto spodziewał się, że stać na to Dwayne'a Johnsona.

The Smashing Machine – zwiastun

Zobaczcie i oceńcie sami pracę The Rocka. Wszyscy są zgodni, że będzie walczył o najważniejsze nagrody - być może także o Oscara.

The Smashing Machine – opis fabuły

The Smashing Machine jest dramatem opartym na życiu Marka Kerra, byłego zawodnika MMA i dwukrotnego mistrza wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, takimi jak uzależnienie od leków przeciwbólowych.

W obsadzie, oprócz The Rocka, znaleźli się Emily Blunt, Whitney Moore, Bas Rutten, Paul Lazenby i Andre Tricoteux.

The Smashing Machine – premiera w polskich kinach 17 października 2025 roku.