Dwayne Johnson zachwyca kreacją aktorską - ileż tu emocji! Nowy zwiastun The Smashing Machine!
Zadebiutował nowy zwiastun filmu The Smashing Machine, w którym Dwayne Johnson gra prawdziwą postać mistrza UFC, Marka Kerra. Jego kreacja aktorska została doceniona przez krytyków filmowych na festiwalu w Wenecji. Wszyscy nie kryją zdumienia!
Nowy zwiastun The Smashing Machine podkreśla kapitalne recenzje krytyków filmowych, którzy oglądali tę produkcję na festiwalu w Wenecji. Tam też film zdobył jedną z najważniejszych nagród branży filmowej: Srebrnego Lwa! To jest docenienie nie tylko klasy projektu stworzonego przez Bena Safdie'ego i Dwayne'a Johnsona, ale też pracy samego aktora, który razem z Emily Blunt nadali temu wartości i emocji. Nikt jednak nie kryje zdumienia tym, co się wydarzyło, bo mało kto spodziewał się, że stać na to Dwayne'a Johnsona.
The Smashing Machine – zwiastun
Zobaczcie i oceńcie sami pracę The Rocka. Wszyscy są zgodni, że będzie walczył o najważniejsze nagrody - być może także o Oscara.
The Smashing Machine – opis fabuły
The Smashing Machine jest dramatem opartym na życiu Marka Kerra, byłego zawodnika MMA i dwukrotnego mistrza wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, takimi jak uzależnienie od leków przeciwbólowych.
W obsadzie, oprócz The Rocka, znaleźli się Emily Blunt, Whitney Moore, Bas Rutten, Paul Lazenby i Andre Tricoteux.
The Smashing Machine – premiera w polskich kinach 17 października 2025 roku.
Źródło: YouTube
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1955, kończy 70 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1966, kończy 59 lat