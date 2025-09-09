placeholder
Reklama
placeholder

Dwayne Johnson zachwyca kreacją aktorską - ileż tu emocji! Nowy zwiastun The Smashing Machine!

Zadebiutował nowy zwiastun filmu The Smashing Machine, w którym Dwayne Johnson gra prawdziwą postać mistrza UFC, Marka Kerra. Jego kreacja aktorska została doceniona przez krytyków filmowych na festiwalu w Wenecji. Wszyscy nie kryją zdumienia!
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  The Smashing Machine 
zwiastun
The Smashing Machine fot. materiały prasowe
Reklama

Nowy zwiastun The Smashing Machine podkreśla kapitalne recenzje krytyków filmowych, którzy oglądali tę produkcję na festiwalu w Wenecji. Tam też film zdobył jedną z najważniejszych nagród branży filmowej: Srebrnego Lwa! To jest docenienie nie tylko klasy projektu stworzonego przez Bena Safdie'ego i Dwayne'a Johnsona, ale też pracy samego aktora, który razem z Emily Blunt nadali temu wartości i emocji. Nikt jednak nie kryje zdumienia tym, co się wydarzyło, bo mało kto spodziewał się, że stać na to Dwayne'a Johnsona.

The Smashing Machine – zwiastun

Zobaczcie i oceńcie sami pracę The Rocka. Wszyscy są zgodni, że będzie walczył o najważniejsze nagrody - być może także o Oscara.

The Smashing Machine – opis fabuły

The Smashing Machine jest dramatem opartym na życiu Marka Kerra, byłego zawodnika MMA i dwukrotnego mistrza wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, takimi jak uzależnienie od leków przeciwbólowych.

W obsadzie, oprócz The Rocka, znaleźli się Emily Blunt, Whitney Moore, Bas Rutten, Paul Lazenby i Andre Tricoteux.

The Smashing Machine – premiera w polskich kinach 17 października 2025 roku.

Źródło: YouTube

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  The Smashing Machine 
zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
The Smashing Machine
The Smashing Machine Biografia

Najnowsze

1 Nero
-

Oto francuski XVI-wieczny "John Wick". Zwiastun serialu kostiumowego Néro od Netflixa

2 10. Olaf (Kraina lodu)
-

Co dalej z Frozen 3? Na hit Disneya jeszcze poczekamy - prace postępują powoli

3 Rey Kylo Star Wars
-

Mąż Daisy Ridley nie wiedział, że jego nowy film zaczynał jako fanfik Reylo ze Star Wars

4 Marvel Zombies - nowe zdjęcia
-

Nowe zdjęcia z pierwszego serialu animowanego MCU tylko dla dorosłych. Blade w akcji!

5 Podwójne ubezpieczenie (1944)
-

Stephen King zdradza swoje TOP 10 filmów. Klasyki, perełki i jedna komedia romantyczna

6 The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 1
-
Spoilery

The Walking Dead: Daryl Dixon - Norman Reedus o kręceniu scen na łodzi. "To było szaleństwo"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e173

Moda na sukces

s05e02

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e01

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e03

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e166

Zatoka serc

s42e02

s2025e176

Anderson Cooper 360

s2025e180

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marcin Bosak
Marcin Bosak

ur. 1979, kończy 46 lat

Hugh Grant
Hugh Grant

ur. 1960, kończy 65 lat

Hanna Bieniuszewicz
Hanna Bieniuszewicz

ur. 1955, kończy 70 lat

Zoe Kazan
Zoe Kazan

ur. 1983, kończy 42 lat

Adam Sandler
Adam Sandler

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV