Jeden z najgorszych horrorów 2024 roku dostał sequel. Oto pierwszy zwiastun

Strangers zadebiutowało w 2024 roku. Film dość szybko został ogłoszony jednym z najgorszych horrorów 2024 roku i zebrał negatywne recenzje zarówno wśród profesjonalnych krytyków, jak i widzów. Nie był jednak klapą, jeśli chodzi o box office. Zarobił globalnie 48 milionów dolarów przy skromnym budżecie wynoszącym 8,5 miliona dolarów, czyli wyszedł na plus. Prawdopodobnie właśnie dlatego zdecydowano się nakręcić sequel. I mamy już pierwszą zapowiedź slashera.

Pierwszy zwiastun The Strangers - Chapter 2

Poniżej znajdziecie pierwszy zwiastun The Strangers - Chapter 2. W sequelu Maya – bohaterka poprzedniej części, która przeżyła – budzi się w szpitalnym łóżku obok swojego martwego chłopaka. Zdaje sobie sprawę, że to dopiero początek koszmaru i oprawcy wrócą, by dokończyć to, co zaczęli. Twórcy zapowiadają, że będzie jeszcze bardziej brutalnie, niż wcześniej.

The Strangers - Chapter 2 oficjalnie zadebiutuje w kinach w USA 26 września 2025 roku. Reżyser Renny Harlin nakręcił całą trylogię jeden film po drugim, więc prawdopodobnie – niezależnie od wyników sequela – w końcu zobaczymy też ostatnią część.

