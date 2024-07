fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Substancja to drugi film w karierze Coralie Fargeat i pierwszy, który na Festiwalu Filmowym w Cannes otrzymał nagrodę za Najlepszy scenariusz. Demi Moore wciela się w produkcji w starzejącą się gwiazdę Hollywood, która dowiaduje się o sekrecie klonowania, który postanawia wypróbować. Film jest opisywany jako surrealistyczny, feministyczny horror z ogromną dawką humoru, strachu i przemocy.

W sieci pojawił się zwiastun produkcji.

Substancja - zwiastun

Substancja - opis fabuły

Nierealistyczne wymagania nakładane na starzejące się kobiety w Hollywood doprowadzają do tego, że Elisabeth (Demi Moore) postanawia iść na wojnę nie tylko z mizoginią branży telewizyjnej, ale i samą sobą. Postanawia wstrzyknąć w siebie tajne serum, Aktywatora, które produkuje młodszą, perfekcyjną wersję jej samej, czyli Sue (Margaret Qualley). Obie wersje kobiety nie są w stanie się dogadać, ponieważ Aktywator zmusza Elisabeth do spędzenia jednego tygodnia w jednym ciele, a kolejnego w drugim. Co gorsza - inni ludzie chwalą Sue i poświęcają jej czas, gdy Elisabeth schodzi na dalszy plan.

Premiera filmu ma mieć miejsce 20 września 2024 roku. Nie wiadomo, czy pojawi się w Polsce.