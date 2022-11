Overdose - gameplay wyciekł do sieci. Tak może wyglądać horror Kojimy z Margaret Qualley w roli głównej

fot. Kojima Productions

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się nieoficjalne doniesienia wskazujące na to, że Hideo Kojima pracuje nad horrorem zatytułowanym Overdose. Tom Henderson poinformował kilka miesięcy temu, że miał okazję zobaczyć fragment rozgrywki z tej owianej tajemnicą produkcji. Teraz wideo trafiło do sieci, choć jego jakość pozostawia sporo do życzenia.

W trwającym ponad 2 minuty materiale widzimy, jak bohaterka, w którą ma wcielić się Margaret Qualley, znana między innymi z Death Stranding, przemierza mroczne korytarze. Na końcu mamy okazję zobaczyć planszę z napisem "GAME OVER" oraz dopiskiem, że to "Overdose, gra Hideo Kojimy". Henderson potwierdził na łamach Insider-Gaming, że jest to nagranie, które miał okazję zobaczyć, ale było ono wielokrotnie przesyłane dalej i na nowo nagrywane, przez co wygląda tak, jak wygląda.

Niestety na tym informacje i materiały z Overdose się kończą. Istnieje jednak szansa, że wyciek materiału "zachęci" twórców do rozpoczęcia pełnoprawnych działań marketingowych i oficjalnego ujawnienia projektu.