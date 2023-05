fot. materiały prasowe

Shigeru Miyamoto w rozmowie z GameSpot zdradził, że japońska wersja Super Mario Bros będzie mieć unikalny scenariusz. Choć to nic nowego, że różne kraje oferują dubbingi w swoim rodzimym języku, to mimo wszystko z poniższej wypowiedzi wynika, że tym razem może to być coś więcej. Zobaczcie sami.

Super Mario Bros - japońska wersja będzie mieć inny scenariusz?

Ponieważ tworzyliśmy ten film zarówno w Japonii, jak i w Stanach Zjednoczonych, pomyśleliśmy, że powinniśmy zrobić również japońską wersję. Kiedy zdecydowaliśmy się nakręcić ten film, od samego początku dyskutowaliśmy o stworzeniu unikalnego japońskiego scenariusza. Nawet gdybyśmy pokazali ten scenariusz w języku angielskim, trudno byłoby zrozumieć subtelne niuanse.

Japońska wersja Super Mario Bros będzie wyświetlana w wybranych kinach 28 kwietnia.

