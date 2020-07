The Tax Collector - Shia LaBeouf zrobił sobie gigantyczny tatuaż na potrzeby filmu

RLJE Films

The Tax Collector to nowy thriller, w którym jedną z głównych ról gra Shia LaBeouf. Aktor już udowodnił, że potrafi poświęcić się dla roli. W pracy nad produkcją wojenną Furia LaBeouf wyrwał jeden ze swoich zębów. Jednak w przypadku najnowszego filmu posunął się krok dalej. Na pierwszym zdjęciu promocyjnym The Tax Collector mogliśmy zobaczyć postać LaBeoufa z wielkim tatuażem na klatce piersiowej. Okazuje się, że... jest on prawdziwy. W sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające moment po wykonaniu grafiki, które wrzucił tatuażysta Bryan Ramirez, który wykonał projekt.

Bohaterami filmu są David i Creeper, dwaj "poborcy podatkowi" pracujący dla kryminalnego lorda i ksywie Wizard. Nasi bohaterowie zbierają zyski z działalności lokalnych gangów pracujących na terenie należącym do Wizarda. Jednak kiedy stary rywal kryminalnego bossa powraca z Meksyku i wprowadza sporo zamieszania do interesu, David musi walczyć, aby chronić swoją rodzinę.

W obsadzie oprócz LaBeoufa znajdują się Bobby Soto, George Lopez, Lana Parrilla, Cinthya Carmona i Elpidia Carrillo.