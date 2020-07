The Tax Collector - zwiastun filmu Davida Ayera. Shia LaBeouf jako komornik mafii

RLJE Films

Bohaterami filmu The Tax Collector są David i Creeper, dwaj "poborcy podatkowi" pracujący dla kryminalnego lorda i ksywie Wizard. Nasi bohaterowie zbierają zyski z działalności lokalnych gangów pracujących na terenie należącym do Wizarda. Jednak kiedy stary rywal kryminalnego bossa powraca z Meksyku i wprowadza sporo zamieszania do interesu, David musi walczyć, aby chronić swoją rodzinę. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

The Tax Collector - zwiastun

W obsadzie produkcji znajdują się Shia LaBeouf, Bobby Soto, George Lopez, Lana Parrilla, Cinthya Carmona i Elpidia Carrillo. Reżyserem i scenarzystą projektu jest David Ayer.

Pojawiły się również zdjęcia promujące ten thriller akcji:

The Tax Collector

The Tax Collector - premiera filmu w kinach, wersji cyfrowej i serwisach VOD 7 sierpnia.