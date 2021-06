The Tomorrow War - finałowy zwiastun. Epicka wojna z kosmitami!

fot. materiały prasowe

The Tomorrow War to wysokobudżetowy film science fiction stworzony do kin przez Paramount Pictures. Z uwagi na pandemię koronawirusa jednak sprzedano go do platformy streamingowej Amazon Prime Video. Finałowy zwiastun zapowiada epicką wojnę i pokazuje wiele widowiskowych scen akcji.

W obsadzie są Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong i Keith Powers,

The Tomorrow War - zwiastun

The Tomorrow War - o czym film?

to opowieść o grupie podróżników w czasie, którzy przybywają do współczesności z 2051 roku, aby przekazać ludzkości ważną wiadomość: za 30 lat ludzkość przegrywa globalną wojnę z kosmitami. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest przetransportowanie żołnierzy i cywilów z teraźniejszości do przyszłości, aby dołączyli do walki. Wśród nich jest nauczyciel Dan Forester (Chris Pratt), który jest zdeterminowany, aby uratować świat dla córki. Razem z genialną naukowczynią (Yvonne Strahovski) i swoim ojcem (J.K. Simmons) dążą do zmiany losu planety.

The Tomorrow War - premiera w Amazon Prime Video odbędzie się 2 lipca 2021 roku.