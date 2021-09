The Umbrella Academy - wideo promuje 3. sezon. Rodzina herosów powraca

materiały prasowe

Zakończono zdjęcia do 3. sezonu serialu The Umbrella Academy. W trakcie wielkiego, wirtualnego wydarzenia promowano nową odsłonę produkcji. Zadebiutowały materiały promujący 3. sezon, w którym obsada odpowiada na pytania fanów.

Produkcja opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie herosów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. Szczegóły fabuły 3. sezonu nie są znane. W finale poprzedniej odsłony po zmianach dokonanych w linii czasowej przez naszych bohaterów, superbohaterska rodzina trafia do świata, w którym do życia została powołana Akademia Sparrow zamiast The Umbrella Academy.

The Umbrella Academy 3 - obsada

W obsadzie 3. sezonu znajdują się Elliot Page oraz Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley, Colm Feore, Cazzie David, Justin Cornwell, Genesis Rodriguez, Britne Oldford i Jake Epstein.