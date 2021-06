The Umbrella Academy - oto tytuły odcinków 3. sezonu serialu

foto. Netflix

The Umbrella Academy to popularny serial platformy Netflix. W czasie drugiego dnia wirtualnego wydarzenia Netflix Geeked Week promowano 3. sezon produkcji. Showrunner projektu, Steve Blackman, zaprezentował tytuły odcinków nowej odsłony. Możecie je poznać poniżej (od góry kolejno tytuły odcinków 1-10).

Produkcja opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie superbohaterów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. Bohaterowie zbierają się po latach na pogrzebie ojca, gdzie odżywają dawne animozje. W 3. sezonie nasi herosi lądują w alternatywnej rzeczywistości, gdzie poznają członków Akademii Sparrow.

W obsadzie 3. sezonu znajdują się Elliot Page oraz Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley, Colm Feore, Cazzie David, Justin Cornwell, Genesis Rodriguez, Britne Oldford i Jake Epstein.