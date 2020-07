The Umbrella Academy - nowy plakat promujący 2. sezon ujrzał światło dzienne

fot. Netflix

Do premiery 2. sezonu The Umbrella Academy pozostało zaledwie kilka dni (premiera w najbliższy piątek, 31 lipca), o czym Netflix co i rusz przypomina. Teraz platforma opublikowała nowy plakat, będący hołdem dla klasycznej okładki komiksu Gerarda Waya, Gabriela Bá i Jamesa Jeana.

Serial The Umbrella Academy jest oparty na cyklu popularnych, wyróżnionych nagrodą Eisnera komiksów stworzonych i napisanych przez Gerarda Waya, zilustrowanych przez Gabriela Bá i wydanych przez Dark Horse Comics. Produkcja opowiada historię członków dysfunkcyjnej rodziny superbohaterów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. Razem pracują nad sprawą tajemniczej śmierci ojca, jednak muszą przede wszystkim przezwyciężyć różnice, które występują pomiędzy nimi.

Embargo na recenzje spada już w 27 lipca (poniedziałek) - zatem już jutro damy Wam znać, czy 2. sezon jest tak dobry, jak poprzedni! Przy okazji - tutaj znajdziecie naszą relację z planu.

