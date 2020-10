The Very Excellent Mr. Dundee - Paul Hogan powraca i gra samego siebie! Zobaczcie zwiastun

fot. materiały prasowe

Paul Hogan powraca! Już wkrótce zobaczymy go w filmie The Very Excellent Mr Dundee. Do sieci trafił właśnie zwiastun nadchodzącej komediowej produkcji, w której australijski aktor zagra... samego siebie! Przypomnijmy, że Paul Hogan najlepiej znany jest widzom z roli Micka Dundee, bohatera serii filmów Krokodyl Dundee.

Na czym skupi się fabuła The Very Excellent Mr. Dundee? Film ukaże przebywającego na emeryturze Paula Hogana, gwiazdę filmów Krokodyl Dundee, którego angielska królowa zechce odznaczyć za zasługi dla filmu. Niestety mieszkający w Los Angeles Hogan wpadnie w serię komicznych skandali, a w mediach społecznościowych poniosą się zmanipulowane doniesienia. Czy bohaterowi uda się oczyścić reputację i zyskać tytuł szlachecki?

W obsadzie The Very Excellent Mr. Dundee, oprócz Paula Hogana, znaleźli się John Cleese, Chevy Chase, Olivia Newton-John a także Jacob Elordi w roli syna głównego bohatera. Reżyserem film jest Dean Murphy, który wraz z Robertem Mondem napisał również scenariusz.

The Very Excellent Mr. Dundee - zwiastun

Premiera The Very Excellent Mr. Dundee już 11 grudnia 2020 na platformach streamingowych.