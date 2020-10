CDA Cinema - premiery filmów na październik 2020. Lista nowości

fot. materiały prasowe

CDA Cinema to usługa, która wystartowała we wrześniu 2020 roku Jest to rozszerzenie usługi sVOD oferowanej przez platformę CDA Premium. W ramach CDA Cinema będą mieć premiery filmy, które do tej pory nigdy jeszcze nie były pokazywane w Polsce. Nowe tytuły mają pojawiać się w każdy czwartek o godzinie 18:00.

CDA Cinema - premiery na październik

Feedback to thriller w reżyserii Pedra C. Alonsa. Jego bohaterem jest gwiazda radia, która przeżywa najgorszy dzień w życiu. Wszystko za sprawą przejęcia siedziby radia przez uzbrojonych napastników.

Film miał premierę 1 października w CDA Cinema.

Koniec żartów to komediodramat z Billym Crystalem i Benem Schwarztzem w rolach głównych. Bohaterem jest niespełniony komik, który po latach wraca do rodzinnego domu. Sfrustrowany zaistniałą sytuacją nieoczekiwanie odnajduje wsparcie w alkoholiku Martym.

Film miał premierę 8 października w CDA Cinema.

Kawalerka to thriller opowiadający o Sarze. Kobieta, chcąc uciec od bolesnej przeszłości, przeprowadza się do Los Angeles. Gdy wydaje się, że w końcu znalazła idealne miejsce, w którym będzie mogła zacząć wszystko od nowa, jej życie zmienia się w koszmar.

Film miał premierę 8 października w CDA Cinema.

Kawowa gorączka rozgrywa się na początku XX wieku w trakcie epidemii hiszpanki. Bohaterem jest młody lekarz (Matt Dillon), który wraz z osieroconym chłopcem dostarcza lekarstwa zbieraczom kawy.

Film miał premierę 11 października w CDA Cinema.

Becky to thriller rozgrywający się nad jeziorem, podczas pozornie beztroskiego weekendu, który zmienia się w koszmar. Na drodze rodziny staje grupka bezlitosnych kryminalistów.

Film będzie premierę 15 października w CDA Cinema.

Porwany to najnowszy film akcji ze Scottem Adkinsem, który znów zachwyca na ekranie. Ponownie za kamerą stanął mistrz kina klasy B – Isaac Fiorentine, twórca przygód Uriego Boyki. Prosta fabuła została streszczona w zwiastunie, ale dużo akcji w wykonaniu Adkinsa gwarantuje rozrywkę.

Film będzie miał premierę 22 października w CDA Cinema.

Katalog CDA Premium w październiku powiększył się o kilkadziesiąt nowych pozycji (aktualnie liczba filmów przekracza 8300). Wśród ostatnich nowości można wymienić: The Place, Dziewczyna we mgle, Wiedźma, Lament, czy Na głęboką wodę.