Rakuten na październik 2020. Nowe filmy w ofercie

fot. Warner Bros.

Platforma Rakuten przygotowała kilka nowości na październik 2020 roku, które mogą być interesujące dla użytkowników. Wyróżniają się trzy tytuły: horror You Should Have Left z Kevinem Baconem, film akcji Welcome to Sudden Death z Michaelem Jai Whitem oraz kinowy Scooby Doo.

Przypomnijmy, że Rakuten to platforma PVOD, czyli płacimy za 48-godzinny dostęp do wybranego filmu. Oto pełna lista nowości na październik.