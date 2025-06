Oto pierwsza misja Kapitana Ameryki – zanim dołączył do Avengersów. Zapowiedź komiksu

Fot. Marvel Comics

Dopiero co pokazywaliśmy Wam okładki do komiksu Captain America #1, a już pojawiły się pierwsze plansze. Widać na nich pościg motocyklowy, w którym Kapitan Ameryka podąża za zamachowcem. W trakcie jazdy używa swojej tarczy, by odbijać pociski napastnika. W końcu udaje mu się strącić go z pojazdu. Za to na ostatniej grafice zostało pokazane, jak Steve Rogers walczy z manekinami. Bohater jest podłączony do urządzenia, które bada jego funkcje życiowe. Możemy się domyślać, że jest w trakcie jakiegoś testu. Nie wiemy jednak, jakiego.

Captain America #1 - plansze

Pierwsze plansze z komiksu Marvela możecie zobaczyć poniżej:

Captain America #1 - fabuła

Opis pierwszego numeru z oficjalnej strony Marvela:

Podczas gdy Kapitan Ameryka drzemał w lodzie, świat się zmienił - na lepsze i na gorsze. Steve Rogers budzi się do rzeczywistości, w której bitwy toczą się w cieniu, poprzez sekrety i podstępy, a złoczyńców niełatwo zidentyfikować. Kiedy nowy dyktator Victor Von Doom podbija Latverię, Steve staje przed krytyczną decyzją: dostosować się do nowego rodzaju działań wojennych, czy też wytyczyć własną ścieżkę? I co wybór, którego dokona, będzie dla niego oznaczał w przyszłości? Poznaj nieopowiedzianą historię pierwszego spotkania Kapitana Ameryki z Doktorem Doomem!

Captain America #1 - warianty okładek

A oto warianty okładek, które pokazaliśmy Wam wcześniej: