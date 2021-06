The Walking Dead - pierwsze zdjęcia z 11. sezonu. Co mówią o finałowej serii?

źródło: AMC

Pierwsze zdjęcia z 11. sezonu The Walking Dead pokazują, że Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan), Rosita (Christian Serrator) oraz Lydia (Cassady McClincy) są w hangarze wojskowym otoczone przez szwędaczy w militarnych mundurach. Prawdopodobnie ma to związek z wydarzeniami z 10. sezonu, kiedy Daryl (Norman Reedus) walczył w lesie z podobnymi szwendaczami. Na razie nie wiadomo, czego panie szukają w tym miejscu.

Twórcy zapowiadają, że pierwszy odcinek ma pokazać coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy w serialu, Do tego obiecują rozmach - ma być to naprawdę duży odcinek. Tak wyjaśnia to Scott Gimple,

- Pierwszy odcinek jest szalony. Nie mogę się doczekać, jak ludzie go obejrzą. To naprawdę bardzo duży odcinek. Nie chcę zdradzić zbyt wiele, ale pokaże rzeczy, których wcześniej nie było w serialu. Kiedy Angela zaczęła o tym rozmawiać, od razu czułem się podekscytowany.

The Walking Dead - zdjęcia z 11. sezonu

The Walking Dead - sezon 11

Mamy spodziewać się akcji i dużej skali historii, czyli będzie inaczej, niż w dodatkowych, bardziej kameralnych odcinkach 10. sezonu. Pierwsza partia emisji liczy 8 odcinków, potem będzie przerwa.

The Walking Dead - premiera 11. sezonu w sierpniu 2021 roku.