The Walking Dead Daryl Dixon powraca. Teaser i plakaty 2. sezonu

fot. AMC (zrzut z ekranu z teasera)

The Walking Dead: Daryl Dixon to jeden z dobrze ocenianych spin-offów The Walking Dead, których fabuła osadzona jest we Francji. Nowy teaser nosi podtytuł "Walczyć, by spotkać się ponownie" i skupia się na tym, jak Carol i Daryl walczą o to, by móc się odnaleźć. Większe skupienie na Carol zapowiada też podtytuł drugiego sezonu "Book of Carol".

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser 2. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - plakaty i zdjęcia z 2. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - 2. sezon

W obsadzie drugiego sezonu są Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi oraz Eriq Ebouaney. Showrunnerem jest David Zabel.

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera w USA odbędzie się 27 września. Serial nie jest dostępny w Polsce.