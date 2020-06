The Walking Dead - kim jest Szeptacz w żelaznej masce? Nowa teoria

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

10. sezon The Walking Dead nie został domknięty przez pandemie koronawirusa. Blokada postprodukcji doprowadziła do opóźnienia premiery 16. odcinka i zarazem finału sezonu. W sieci jednak opublikowano zwiastun z kilkoma skończonymi scenami i ciekawość widzów rozbudził tajemniczy Szeptacz w żelaznej masce.

Nowa teoria autorstwa jednego z fanów brzmi wiarygodnie i ciekawe. Derek de Castro na Twitterze sugeruje, że być może będzie to Claudia znana z komiksu The Walking Dead: The Alien autorstwa Briana K. Vaughana i Marcosa Martina. Tam też pojawia się Claudia, która jest kuratorką muzeum w Barcelonie w Hiszpanii, co daje jej dostęp do starej broni i nosi średniowieczną zbroję. A Szeptacz w żelaznej masce używa japońskich kama. Trudno nie zauważyć podobieństw, które mogą być inspiracją twórców serialu.

https://twitter.com/twdecastro/status/1269070882720243712

W komiksie Claudia poznaje Jeffreya Grimesa, młodszego brata Ricka, który wyruszył do Barcelony tuż przed wybuchem apokalipsy zombie. Razem chcą wrócić do Stanów Zjednoczonych, ale Jeffrey nie przeżył starcia ze szwendaczem i został ugryziony. Przed śmiercią prosi Claudię, aby przekazała bratu wiadomość. Stąd też spekulacja fana, że tajemniczy Szeptacz to tak naprawdę może być właśnie ta kobieta szukająca Ricka. Niewykluczone, że zwiastun myli tropy i w ogóle ta osoba nie jest Szeptaczem. Zwłaszcza, że w trailerze narracja Gabriela sugeruje, że ta osoba może być sojusznikiem, nie wrogiem.

Jest to oczywiście teoria i spekulacja, ale biorąc pod uwagę fakt, że twórcy inspirują się komiksami z The Walking Dead wprowadzając różne zmiany, nie jest wykluczone, że właśnie stąd czerpią pomysł. W końcu wątek Ricka Grimesa będzie jeszcze rozbudowany w jego filmach, więc taki aspekt mógłby być dla tego istotny.

Poprzednie teorie i spekulacje rozważały postacie z serialu: Duane Jones (syn Morgana) lub Heath (Corey Hawkins). Na razie pewności nie ma, więc przekonamy się, gdy odcinek zadebiutuje. Jego premiera ma się odbyć nie wcześniej niż jesienią 2020 roku.