The Walking Dead - powstanie spin-off. Lauren Cohan i Jeffrey Dean Morgan z głównymi rolami

AMC

Uniwersum The Walking Dead znowu się powiększy. Portal Deadline podaje, że powstanie spin-off produkcji zatytułowany Isle Of The Dead. Lauren Cohan, która gra Maggie, oraz Jeffrey Dean Morgan, który wciela się w Negana, wystąpią w spin-offie w głównych rolach. Produkcja zadebiutuje na antenie AMC już w 2023 roku.

Isle of the Dead będzie składać się z sześciu odcinków, a akcja zostanie osadzona w wymarłym Manhattanie. Showrunnerem i producentem wykonawczym będzie Eli Jorné, który był jednym z twórców głównej serii The Walking Dead przez wiele sezonów. W nowej produkcji Maggie i Negan udają się do postapokaliptycznego Manhattanu, który dawno został odcięty od reszty świata. Rozpadające się miasto jest pełne umarłych oraz mieszkańców, którzy uczynili z Nowego Jorku swój własny świat pełen anarchii, niebezpieczeństwa, grozy, ale też piękna. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy plakat nowego serialu:

AMC

Serial pojawi się na antenie AMC i AMC+ w 2023 roku w USA.