Akcja The Walking Dead będzie rozgrywać się na innych kontynentach? Melissa McBride o pocałunku
Twórcy mają nadzieję, że franczyza The Walking Dead potrwa kolejne 15 lat, a hisotrie będą rozgrywać w różnych miejsach na świecie. Odtwórczyni Carol skomentowała pocałunek z Antonio w ostatnim odcinku The Walking Dead: Daryl Dixon.
Podczas Mipcom w Cannes odbył się panel dyskusyjny z gwiazdami i twórcami serialu The Walking Dead, który obchodzi 15-lecie powstania. Scott Gimple, scenarzysta, producent wykonawczy i osoba czuwająca nad treścią uniwersum, porównał możliwości narracjyjne flagowego serialu do historii i postaci z komiksów DC i Marvela.
Z kolei Dan McDermot, prezes AMC Networks, nawiązał do tej wypowiedzi w kontekście spin-offu The Walking Dead: Daryl Dixon, w którym tytułowy bohater najpierw podróżował po Francji, a teraz trafił do Hiszpanii wraz z Carol.
Gimple dodał, że przeniesienie dzielnych bohaterów The Walking Dead do nowych krajów, takich jak Francja i Hiszpania, otwiera "skarbnicę możliwości fabularnych". Przyznał, że pod wieloma względami miejsca akcji przyczyniają się do pisania nowych historii.
Tego typu wypowiedzi dają nadzieję, że wciąż istnieje przyszłość dla franczyzy. Przypomnijmy, że 4. sezon Daryla Dixona będzie ostatnim dla tego serialu. Ponadto trwają zdjęcia do 3. sezonu Dead City z Neganem i Maggie.
Aktorka o pocałunku Carol i Antonio
W szóstym odcinku The Walking Dead: Daryl Dixon twórcy rozwijali wątek romansowy Carol i Antonio. Bohaterowie pocałowali się, a Melissa McBride podczas panelu przyznała, że minęło trochę czasu od podobnego wydarzenia. Następnie nawiązała do sytuacji, gdy Carol musiała wywieźć z miasta syna Antonio, Roberto.
Aktorka dodała, że było to wszystko naprawdę słodkie. Mimo wszystko, Carol wciąż ma duże wątpliwości, zastanawiając się co oznaczał ten pocałunek.
McBride przyznała, że uwielbiam to, że bohaterka znalazła się w jego przestrzeni, w tej wiosce, która w większości pozostaje nietknięta przez to, co dzieje się na świecie. Poznaje go lepiej, dzięki jego rzeczom.
McBride zdaje sobie sprawę, że wątki romansowe Carol czy Daryla będą szeroko komentowane przez fanów.
The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera finałowego odcinka 20 października na Canal+.
The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 7. odcinka
Źródło: ew.com // ign.com
