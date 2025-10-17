Przeczytaj w weekend
Akcja The Walking Dead będzie rozgrywać się na innych kontynentach? Melissa McBride o pocałunku

Twórcy mają nadzieję, że franczyza The Walking Dead potrwa kolejne 15 lat, a hisotrie będą rozgrywać w różnych miejsach na świecie. Odtwórczyni Carol skomentowała pocałunek z Antonio w ostatnim odcinku The Walking Dead: Daryl Dixon.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  pocałunek 
the walking dead daryl the walking dead: Daryl Dixon franczyza przyszłość
The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 6 fot. AMC
Podczas Mipcom w Cannes odbył się panel dyskusyjny z gwiazdami i twórcami serialu The Walking Dead, który obchodzi 15-lecie powstania. Scott Gimple, scenarzysta, producent wykonawczy i osoba czuwająca nad treścią uniwersum, porównał możliwości narracjyjne flagowego serialu do historii i postaci z komiksów DC i Marvela.

To była jedna historia. Poszła w najróżniejszych kierunkach. Nawet w przypadku postaci, które dokonały tak wielu rzeczy, możemy umieścić je w różnych światach, gdzie stoją przed różnymi wyzwaniami i rozwijać je.

nullfot. AMC

Z kolei Dan McDermot, prezes AMC Networks, nawiązał do tej wypowiedzi w kontekście spin-offu The Walking Dead: Daryl Dixon, w którym tytułowy bohater najpierw podróżował po Francji, a teraz trafił do Hiszpanii wraz z Carol.

Całkiem możliwe, że zobaczymy tę grupę tutaj za 15 lat. Jest o wiele więcej kontynentów do odwiedzenia. Chodzi o to, jak z czasem [postacie] ewoluują. To naprawdę ekscytujące, jak daleko możemy się posunąć.

Gimple dodał, że przeniesienie dzielnych bohaterów The Walking Dead do nowych krajów, takich jak Francja i Hiszpania, otwiera "skarbnicę możliwości fabularnych". Przyznał, że pod wieloma względami miejsca akcji przyczyniają się do pisania nowych historii.

Tego typu wypowiedzi dają nadzieję, że wciąż istnieje przyszłość dla franczyzy. Przypomnijmy, że 4. sezon Daryla Dixona będzie ostatnim dla tego serialu. Ponadto trwają zdjęcia do 3. sezonu Dead City z Neganem i Maggie.

Aktorka o pocałunku Carol i Antonio

W szóstym odcinku The Walking Dead: Daryl Dixon twórcy rozwijali wątek romansowy Carol i Antonio. Bohaterowie pocałowali się, a Melissa McBride podczas panelu przyznała, że minęło trochę czasu od podobnego wydarzenia. Następnie nawiązała do sytuacji, gdy Carol musiała wywieźć z miasta syna Antonio, Roberto. 

On był po prostu wdzięczny, a potem nastąpił przypływ emocji. Musiał odejść, musiał wydostać Roberto i zastanawiał się, co z tym zrobić. Stawka jest tak wysoka. Czy kiedykolwiek go jeszcze zobaczy?

Aktorka dodała, że było to wszystko naprawdę słodkie. Mimo wszystko, Carol wciąż ma duże wątpliwości, zastanawiając się co oznaczał ten pocałunek. 

Może zastanawiać się nad tym pocałunkiem. To mężczyzna, który desperacko pragnie uratować swojego syna - czy to ma coś wspólnego z tym? Ona jest w drodze, żeby go stamtąd wydostać i zapewnić mu bezpieczeństwo - czy on zrobi wszystko, żeby uratować swoje dziecko? Czy to ma z tym związek?

nullfot. AMC

McBride przyznała, że uwielbiam to, że bohaterka znalazła się w jego przestrzeni, w tej wiosce, która w większości pozostaje nietknięta przez to, co dzieje się na świecie. Poznaje go lepiej, dzięki jego rzeczom.

Zdjęcia i plakaty na ścianach, aparaty fotograficzne, rolki filmowe, telewizor. To chyba pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy dowiedziała się o kimś tak wiele, widząc go w jego własnym żywiole. Jest dla niej taką ciekawostką, tajemnicą i po prostu interesującym człowiekiem. Podoba mi się ten aspekt, który mogę w nim dostrzec.

McBride zdaje sobie sprawę, że wątki romansowe Carol czy Daryla będą szeroko komentowane przez fanów. 

Opowiadamy historię, a te postacie ewoluują i doświadczają różnych rzeczy. I mam nadzieję, że [fani] właśnie tego pragną. Jakkolwiek to się skończy, czy teraz, czy później, chcemy, żeby doświadczyli życia, miłości i wielu innych rzeczy – oboje, razem i osobno.

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera finałowego odcinka 20 października na Canal+.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 7. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7
fot. AMC
Źródło: ew.com // ign.com

