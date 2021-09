The Walking Dead 11A - zapowiedź i zdjęcia z 5. odcinka. Wspólnota i nowe postacie

fot. AMC

Czwarty odcinek 11. sezonu The Walking Dead skupiał się na postaci Daryla. Ale w kolejnym epizodzie, który nosi tytuł Odrodzeni z popiołów, historia będzie podzielona na kilka wątków. Aaron, Carol, Lydia i Jerry wyruszą do zniszczonego Wzgórza po narzędzia, a także żeby zapolować na zwierzynę. Z kolei grupa Eugene'a trafi do Wspólnoty, a Maggie i Negan będą przedzierać się przez las. Ponadto powstanie konflikt między nastolatkami a Judith i pozostałymi dziećmi.

Do sieci trafił teaser nadchodzącego odcinka. W nim możemy zobaczyć aktorkę Chelle Ramos, która zadebiutowała w drugim epizodzie tego sezonu. Jej bohaterka rozmawia z Eugenem. Można też dostrzec cukiernię ze słodkościami, która kojarzy się z wątkiem Michonne z komiksu. Ponadto jedna z postaci podnosi maskę Szeptacza.

The Walking Dead - teaser 5. odcinka

Pojawiły się też nowe zdjęcia z 5. odcinka. Są na nich nowe postacie, jak uśmiechnięty Lance Hornsby znany z komiksu, w którego wciela się Josh Hamilton. Możemy też zobaczyć aktorkę Margot Bingham, której postać trzyma lody. Fotografie dają lepsze spojrzenie na Wspólnotę.

The Walking Dead - zdjęcia z 5. odcinka

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 5

AMC udostępniło również zdjęcia z 4. odcinka 11. sezonu, na których można zobaczyć Leah. W tę bohaterkę wciela się Lynn Collins. Na fotografiach pojawia się też Ritchie Coster, który gra Pope'a, czyli lidera Żniwiarzy.

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 4

Na Twitterze członkowie obsady The Walking Dead opublikowali zdjęcia zza kulis produkcji. Możecie jest zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/EthanMcDowell12/status/1437516286729273345

https://twitter.com/Laurie4ta/status/1437211386874974213

Ciekawostką w epizodzie jest to, że w Meridian wisi ciało Agathy (Laurie Fortier), która zginęła w 3. odcinku.

https://twitter.com/TWalkingDWorld/status/1437241433757466625

Warto też zwrócić uwagę na to, że Żniwiarze mają takie same tatuaże.

https://twitter.com/KirstenAcuna/status/1437309903857586178

The Walking Dead - premiera 5. odcinka 11. sezonu 20 września o 3:30 nad ranem (jednocześnie z amerykańską premierą) oraz o 22:00 na FOX.