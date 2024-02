The Walking Dead: The Ones Who Live - intensywna scena prawie kończy historię Ricka Grime'a. Tak rozpoczyna się nowy serial

fot. AMC

The Walking Dead: The Ones Who Live to nadchodzący spin-off AMC, w którym widzowie będą świadkami dalszego przebiegu losów Ricka (Andrew Lincoln) oraz Michelle (Danai Gurira). Z niego dowiedzą się również, czy bohaterowie wreszcie doczekają się zasłużonego happy endu. W sieci pojawił się klip prezentujący początek serialu. Zobaczcie sami.

The Walking Dead: The Ones Who Live - pierwsza scena

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - fabuła, premiera

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - światowa premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.