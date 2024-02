The Walking Dead: The Ones Who Live - Andrew Lincoln po raz pierwszy zobaczył się w roli Ricka Grimesa. Wymiotował przez tydzień

fot. AMC

Andrew Lincoln po kilku latach przerwy powrócił do roli Ricka Grimesa w The Walking Dead: The Ones Who Live. We flagowym serialu odmawiał oglądania siebie na ekranie - po prostu tego nie lubił. Takie rzeczy go krępowały, a do tego nie chciał dopuścić, aby to wpłynęło na jego grę, co mogłoby go doprowadzić do powtarzania się.

Jednak w nadchodzącym spin-offie aktor nie miał wyboru. Jako producent i po części twórca The Ones Who Live musiał zobaczyć jak portretuje Ricka. Nigdy wcześniej tego nie robił, dlatego opowiedział Entertainment Weekly o swoich wrażeniach. Żartując przyznał, że zostając producentem popełnił "wielki błąd w ocenie".

To było jak znalezienie się w brzuchu bestii. To było jak terapia awersyjna. Oglądając to, przez tydzień wymiotowałem w samochodzie, ale potem udało mi się nabrać dystansu. Sposobem na obejrzenie tego i przetrwanie początkowego szoku związanego z grą Ricka, było skupienie się na wszystkich innych [postaciach]. To był wspaniały rodzaj oglądania.

fot. AMC

Na kim mógł skupić się Andrew Lincoln w czasie montażu serialu? Na pewno będzie mieć wspólne sceny z Craigiem Tatem, który wciela się w jednego z żołnierzy Armii Republiki Obywatelskiej - Donalda Okafora. Aktor uważa, że gdyby umieścić Grimesa z jego postacią w jednym pokoju, pomijając wszystkie wymuszone wydarzenia, znaleźliby wspólny język - mogliby pójść razem na piwo i zostać najlepszymi przyjaciółmi, bo mają wiele wspólnych tematów.

Ale w tej chwili myślę, że Okafor widzi i czuje wiele podobieństw z takim gościem jak Rick Grimes, który doświadczył wiele strat na tym świecie, a śmierć jest główną postacią, a nie drugoplanową. I to jedna z tych rzeczy – to syndrom sieroty. Kiedy taki facet jak na przykład Rick się obawia albo inaczej - nie pozwala sobie poczuć się w tym miejscu jak w domu, bo w zasadzie... to jego rodzina jest jego domem, prawda?

Następnie dodał, że rodzina Ricka i miejsce, w którym żyją ma charakter nomadyczny.

Więc wiesz, władza cywilna, struktura - te rzeczy sprzed apokalipsy nie wydają się już "normalne". Próbuje więc od tego uciec.

fot. AMC

Również Lesley-Ann Brandt, która gra Thorne, będzie mieć wspólne sceny z Rickiem. Aktorka przyznała, że jednym z jej najważniejszych elementów przygotowań do roli było obejrzenie w całości The Walking Dead, co udało jej się zrobić w 3 tygodnie. Dodała, że poczuła odpowiedzialność wobec fanów, aby dobrze zrozumieć ton serialu i sprawdzić, dlaczego Rick i Michonne stali się tacy wyjątkowi. Chciała wiedzieć w jaki sposób jej postać ma pomóc opowiedzieć ich historię.

Jaki jest mój punkt widzenia? I co sprawia, że jestem inna, a zarazem podobna do tej dwójki? Bo myślę, że w innym świecie Michonne i Thorne prawdopodobnie zostałyby przyjaciółkami. To dwie silne kobiety. I myślę, że to trochę wpływa na chemię między nimi.

fot. AMC

Dodała, że jej bohaterka nawiąże bliską relację z Rickiem i staną się sojusznikami. Powiedziała, że łączy ich podobna historia, ponieważ Thorne również próbowała od lat wrócić do swojej miłości i do domu. Mierzą się z tymi samymi problemami, dlatego kobieta go rozumie. Bardzo angażuje się w podejmowane przez siebie decyzje.

Natomiast Rick jest trochę jak nieujarzmiony koń i trudniej mu to zrobić. Oczywiście ma rodzinę, ma Michonne. Myślę, że ona po prostu próbuje mu pomóc przez to przejść i kilka razy ratuje mu tyłek w tym czasie, gdy znajdują się w Armii Republiki Obywatelskiej i Republice Obywatelskiej.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - światowa premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.