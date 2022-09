The Witcher: The Ballad of Two Wolves - nowy komiks o przygodach Geralta z Rivii. Zaprezentowano okładki

fot. Dark Horse Comics // CD Projekt Red

Dark Horse Comics i CD Projekt Red ogłosiły nową komiksową serię zatytułowaną The Witcher: The Ballad of Two Wolves. Autorem scenariusza jest Bartosz Sztybor, który zasłynął bardzo dobrymi powieściami graficznymi z tego uniwersum: Wiedźmin Zatarte wspomnienia i Wiedźmin - Wiedźmi Lament. Za oprawę graficzną i kolorystykę odpowiada Miki Montlló.

Historia komiksu będzie czerpać inspiracje z baśni o Czerwonym Kapturku i Trzech małych świnkach. W obu pojawia się motyw tytułowych wilków. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że okrzyknięty największym pogromcą potworów, Wiedźmin Geralt zostaje wezwany do miasta Grimmwald. Podczas dziwnego zdarzenia związanego z grasującym wilkołakiem, rozchodzą się pogłoski o osobliwym przybyciu trzech świńskich sióstr. Dzięki wielkiej tajemnicy i potworowi do zabicia, Jaskier prawdopodobnie właśnie znalazł inspirację, której potrzebuje do napisania idealnej ballady.

The Witcher: The Ballad of Two Wolves będzie składać się z 4 zeszytów. Premiera pierwszego zaplanowana jest na 21 grudnia 2022 roku. Bartosz Sztybor zaprezentował na swoim Twitterze okładkę pierwszego zeszytu oraz dodatkowo jej trzy różne warianty od takich artystów jak Jakub Rebelka, Otto Schmidt i David López. Wszystkie okładki nowego komiksu możecie zobaczyć poniżej.

The Witcher: The Ballad of Two Wolves - komiks