Gwiazda Gry o tron jako Baylan w Star Wars: Ahsoka. Zastąpi zmarłego Raya Stevensona

Baylan Skoll był ważną i świetnie ocenianą postacią w serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka i ma odegrać kluczową rolę w drugim sezonie, tak jak końcówka pierwszego sugerowała. Grający go Ray Stevenson nieoczekiwanie zmarł jeszcze przed premierą serialu. Teraz The Hollywood Reporter oficjalnie ogłasza, że w drugim sezonie postać zagra nowy aktor. Będzie to Rory McCann, znany jako Ogar z hitu Gra o tron. Jako pierwszy o tym poinformował Jeff Sneider, a dziennikarz THR potwierdził w swoich źródłach.

Kariera Rory'ego McCanna

Nie da się ukryć, że rola Ogara, którą grał przez tyle lat w Grze o tron, jest jego najsłynniejszą. Ostatnio widzieliśmy go w kinie w Gladiatorze 2, w którym wcielał się w dowódcę pretorianów na usługach postaci granej przez Denzela Washingtona.

Aktor występował w takich filmach jak Hot Fuzz, xXx: Reaktywacja oraz Jumanji: Następny poziom. Też udziela się w dubbingach; ostatnio w serialu animowanym Knuckles.

Przypomnijmy, że Ray Stevenson nieoczekiwanie zmarł po krótkiej chorobie w maju 2023 roku, trzy miesiące przed premierą Star Wars: Ahsoki. Jego rola była doceniana przez fanów, a postać zdobyła popularność. Fabuła jednak sugerowała otwarcie, że postać byłego Jedi będzie ważna dla dalszego rozwoju historii.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia ani kto stanie za kamerą. Showrunnerem i scenarzystą jest Dave Filoni.

