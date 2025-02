DC i Mattel podpisały wieloletnią umowę! Dotyczy produktów konsumenckich

fot. materiały prasowe

Mattel Inc. and Warner Bros. Discovery Global Consumer Products zawarły wieloletnią umowę dotyczącą globalnego licencjonowania produktów związanych z DC. Dzięki temu Mattel otrzymał globalne prawa licencyjne do wprowadzenia na rynek szerokiej gamy produktów: figurek, zestawów zabawek, akcesoriów, przebrań i akcesoriów do nich i przedmiotów kolekcjonerskich dla dorosłych z motywem DC od drugiej połowy 2026 roku. Umowa obejmuje wszystkie postacie i historie z DC – wśród nich znaleźli się Batman, Superman, Wonder Woman, Joker, Harley Quinn i wiele więcej.

DC i Mattel – wypowiedzi

Tak skomentował to Nick Karamanos, wiceprezes Entertainment Partnerships w firmie Mattel.

To niezwykle dumny krok milowy, że powitaliśmy DC z powrotem w Mattelu. Czekamy na wykorzystanie naszego podejścia Mattel Playbook do zarządzania marką, tworzenia produktów i innowacji, aby ożywić popularne postacie DC we wszystkich kanałach dystrybucji. To odnowione partnerstwo będzie odzwierciedli naszą wspólną pasję do angażowania i inspirowania fanów i kolekcjonerów w każdym wieku.

Wypowiedział się także Robert Oberschelp, dyrektor Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

Nowa umowa Warner Bros. Discovery z Mattelem wchodzi w życie, gdy DC rozpoczyna nowy, ekscytujący rozdział w 2025 roku. Nasza współpraca z Mattel zaowocuje zupełnie nowymi ofertami celebrującymi bogate dziedzictwo DC i przyszłą narrację w obszarze wydawniczym, animacji, telewizji i filmu. Każda historia i postać, od bohaterskich wyczynów Batmana, Supermana i Wonder Woman po sprawianie kłopotów przez Jokera i Harley Quinn, są główną inspiracją dla nowego partnerstwa, które łączy w sobie siłę Mattela i globalny urok DC.

