The Women King - Viola Davis z mieczem jako wojownicza królowa. Zdjęcia z filmu historycznego

fot. Warner Bros.

The Woman King to film historyczny oparty na prawdziwych wydarzeniach mających miejsce w XVIII wieku w afrykańskim królestwie Dahomej. Bohaterkami są Nanisca (Viola Davis), generał armii złożonej z samych kobiet oraz Nawi (Thuso Mbedu), ambitna rekrutka. Kobiety muszą walczyć razem z wrogami, którzy naruszyli ich zasady honor, zniewolili ich lud i zagrozili zniszczenie wszystkiego, co kochają.

W obsadzie są również Lashana Lynch, John Boyega, Adrienne Warren, Sheila Atim, Jayme Lawson oraz Hero Fiennes Tiffin. Za kamerą stoi Gina Prince-Bythewood, znana z filmu akcji Netflixa The Old Guard. Jest ona też autorką finalnego scenariusza, który oparła na tekście Dany Stevens.

The Woman King - zdjęcia

The Woman King

Davis, Cathy Schulman, Julius Tennon i Maria Bello są producentamiy. Firma eOne współfinansuje projekt i ma prawa do dystrybucji w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Tristar natomiast rozprowadzi film w reszcie rynków.

The Woman King - premiera tylko w kinach we wrześniu 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.