Thermaltake wchodzi na rynek monitorów

fot. Thermaltake

Większość graczy kojarzy Thermaltake z różnymi obudowami PC, zasilaczami, wentylatorami i innymi akcesoriami, które firma od lat dostarcza na rynek. Teraz dołącza do zatłoczonego rynku monitorów z dwoma wyświetlaczami do gier, które mogą pochwalić się całkiem atrakcyjnymi specyfikacjami jak na swoją półkę cenową.

Mniejszy z nich – model TGM-I27FQ – ma 27-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD) 16:9 z częstotliwością odświeżania wynoszącą maksymalnie 165 Hz.

fot. Thermaltake

Monitor ma maksymalną jasność 400 nitów, 95% pokrycie gamy kolorów DCI-P3, współczynnik kontrastu 1000:1, kąt widzenia 178 stopni oraz czas reakcji od szarości do szarości wynoszący 1 ms. Obsługuje również technologie VRR, takie jak AMD FreeSync Premium, AMD FreeSync i Nvidia G-Sync.

fot. Thermaltake

Lista portów jest imponująca: dwa HDMI 2.0, pojedynczy DP 1.4, dwa wejścia USB typu A, wyjście USB-B i jedno typu C z obsługą dostarczania mocy 15 W. Jest nawet wyposażony w gniazdo audio 3,5 mm. Brakuje wbudowanych głośników, ale jest za to wbudowany przełącznik KVM będący bonusem dla tych, którzy używają więcej niż jednego komputera z jedną myszą i klawiaturą. Jest też podświetlenie RGB oraz projektor wyświetlający logo Thermaltake na biurku.

fot. Thermaltake

Drugi monitor Thermaltake – model TGM-V32CQ – może być bardziej interesujący dla graczy. Ma tę samą rozdzielczość 2560 x 1440 o krzywiznie 1000R dla tych, którzy lubią nieco większą immersję podczas gry.

32-calowy wyświetlacz VA ma taką samą jasność 400 nitów i obsługę G-Sync/FreesSync Premium, jak jego mniejszy brat, przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości odświeżania do 170 Hz i kontrastu do 3000:1. Pokrycie DCI-P3 spada do 90%, a czas GTG wzrasta do 4 ms (MPRT 1 ms). W tym modelu brak jest też przełącznika KVM.

fot. Thermaltake

TGM-V32CQ nie ma żadnych portów USB, oferując jedynie dwa wejścia HDMI 2.0 i jedno gniazdo DP 1.4 wraz z wejściem audio 3,5 mm. Warto przy tym zauważyć, że ten monitor jest nieco tańszy niż mniejszy model.

fot. Thermaltake

Oba monitory są wyposażone w mocowanie VESA 75 mm x 75 mm oraz podstawy z regulacją wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia.

27-calowy TGM-I27FQ jest dostępny w cenie 389,90 €, podczas gdy 32-calowy TGM-V32CQ kosztuje 349,90 €.