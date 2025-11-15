Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada
Nowy film Wojciecha Smarzowskiego, Dom dobry, wzbudził mnóstwo emocji i przywołał wiele traum. Tak też się stało w przypadku Violi Kołakowskiej, która w odpowiedzi na opinię o filmie napisała osobisty i poruszający komentarz o wieloletniej przemocy, której sama doświadczała.
Tomasz Karolak potwierdził rozstanie ze swoją wieloletnią partnerką Violą Kołakowską we wrześniu tego roku. Para poznała się w 2006 roku na planie serialu Kryminalni i ma dwoje dzieci.
Viola Kołakowska - opis przemocy
Kilka dni temu na facebookowym profilu Katarzyna Polańska Twój Dobrostan pojawił się wpis autorki będący reakcją na film Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego. W odpowiedzi na niego wiele kobiet przytoczyło swoje doświadczenia z przemocą. Jedną z nich była właśnie Viola Kołakowska.
Poniżej zamieszczamy jej emocjonalny komentarz z poprawioną pisownią, gdyż znalazło się w nim sporo literówek:
Chociaż we wpisie nie jest wymienione o kim mowa, to mówiąc o ojcu jej dzieci, Kołakowska daje do zrozumienia, kogo ma na myśli. Po tym, ja słowa Violi Kołakowskiej zostały opublikowane przez portale, usunęła swój komentarz.
Tomasz Karolak i Viola Kołakowska - historia związku
Viola Kołakowska debiutowała jako modelka pod koniec lat 90. Grała epizodyczne role w takich produkcjach jak Egoiści, Quo Vadis czy Dzień świra, była stylistką w Dzień dobry TVN i zagrała w spektaklu Byk Ferdynand w warszawskim Teatrze IMKA.
W 2006 roku Tomasz Karolak zakończył dla Kołakowskiej swój ówczesny związek z Magdaleną Boczarską. Rok później urodziła się córka Karolaka i Kołakowskiej, Lena. Aktor jednak szybko przyznał, że nie był gotowy na ojcostwo, co doprowadziło do ich pierwszego rozstania. Spotykał się w tym czasie m.in. z Magdaleną Lamparską.
W 2010 roku, po jednym z rozstań, media opisywały ich wspólne wychowywanie córki jako "wspólne rodzicielstwo dalekie od stabilności", gdzie Karolak "wpadał bez zapowiedzi", a Kołakowska mówiła o wyjazdach integracyjnych. Sama Kołakowska przyznawała, że nie wie, jak nazwać ich układ. W wywiadzie dla Vivy wtedy Karolak przyznawał, że nigdy Violi niczego nie obiecywał i nie ukrywał przed nią, że nadal szuka.
W 2015 roku Tomasz Karolak oświadczył się Violi Kołakowskiej na deskach swojego Teatru IMKA. Chociaż pierścionek został przyjęty, do ślubu nigdy nie doszło. W 2013 roku urodził się ich syn Leon.
W 2017 roku Karolak spotykał się z Magdą Dziun Malicką. Modelka jednak publicznie oświadczyła, że ich związek szybciej się skończył, niż się zaczął, a aktor wrócił do matki swoich dzieci.
We wrześniu tego roku w rozmowie z Tomaszem Kammelem w Kanale Zero Tomasz Karolak potwierdził plotki o rozstaniu z Violą Kołakowską:
Viola Kołakowska - kontrowersje
W 2020 roku Viola Kołakowska zdobyła zainteresowanie mediów ze względu na powielanie teorii spiskowych związanych z COVID-19. Twierdziła, że pandemia była jedynie wymysłem mediów mainstreamowych i zorganizowanym spiskiem mającym służyć jako przykrywka wojny przeciwko ludziom.
Tomasz Karolak - komentarz
Super Express, który jako pierwszy opisał wyznanie Violi Kołakowskiej, zwrócił się do Tomasza Karolaka z prośbą o komentarz. Ten odpowiedział jednym słowem:
W relacji na swoim profilu na Instagramie Viola Kołakowska odniosła się do zamieszania medialnego:
Ogólnodostępne telefony dla osób doświadczających przemocy to:
- Niebieska Linia: 800 12 00 02 - dla ofiar przemocy w rodzinie,
- Telefon interwencyjny Feminoteki: 0 789 30 65 66 - dla kobiet w różnym wieku,
- Infolinia 116 123 dla osób w kryzysie psychicznym.
Źródło: se.pl