Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Tomasz Karolak potwierdził rozstanie ze swoją wieloletnią partnerką Violą Kołakowską we wrześniu tego roku. Para poznała się w 2006 roku na planie serialu Kryminalni i ma dwoje dzieci.

Viola Kołakowska - opis przemocy

Kilka dni temu na facebookowym profilu Katarzyna Polańska Twój Dobrostan pojawił się wpis autorki będący reakcją na film Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego. W odpowiedzi na niego wiele kobiet przytoczyło swoje doświadczenia z przemocą. Jedną z nich była właśnie Viola Kołakowska.

Poniżej zamieszczamy jej emocjonalny komentarz z poprawioną pisownią, gdyż znalazło się w nim sporo literówek:

Kasiu… jak ja to dobrze znam i z domu przemocowego, gdzie byłam bita do krwi, molestowana, i później z przemocy psychicznej, narcystycznej, gdzie jako zawłaszczona, zależna od partnera, ojca dzieci, nie dostałam żadnego wsparcia do tej pory od nikogo, kto mógłby mi pomóc wyjść z tego, pomagając z pracą. Wszyscy jego oklaskują i wspierają, bo potrafi świetnie grać ofiarę. Tylko że ofiarą jestem ja, a oni sobie świetnie radzą. Stwierdzone CPTSD [red. złożony zespół stresu pourazowego] mam ja, nie on. Przez lata utrzymywał mnie na smyczy, obiecując, że zaraz wrócę do pracy, że pomoże, że projekty na mnie czekają itd. Później, że pomoże pomimo wszystko, a ostatecznie zostałam z niczym, a on stworzył swoją markę, bo mógł, bo ktoś mu wychował dzieci i prowadził cały dom. Reszta musiała się dostosować. Trudno z tego zaklętego kręgu wyjść pomimo wieloletniej pracy nad sobą.

Chociaż we wpisie nie jest wymienione o kim mowa, to mówiąc o ojcu jej dzieci, Kołakowska daje do zrozumienia, kogo ma na myśli. Po tym, ja słowa Violi Kołakowskiej zostały opublikowane przez portale, usunęła swój komentarz.

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska - historia związku

Viola Kołakowska debiutowała jako modelka pod koniec lat 90. Grała epizodyczne role w takich produkcjach jak Egoiści, Quo Vadis czy Dzień świra, była stylistką w Dzień dobry TVN i zagrała w spektaklu Byk Ferdynand w warszawskim Teatrze IMKA.

W 2006 roku Tomasz Karolak zakończył dla Kołakowskiej swój ówczesny związek z Magdaleną Boczarską. Rok później urodziła się córka Karolaka i Kołakowskiej, Lena. Aktor jednak szybko przyznał, że nie był gotowy na ojcostwo, co doprowadziło do ich pierwszego rozstania. Spotykał się w tym czasie m.in. z Magdaleną Lamparską.

W 2010 roku, po jednym z rozstań, media opisywały ich wspólne wychowywanie córki jako "wspólne rodzicielstwo dalekie od stabilności", gdzie Karolak "wpadał bez zapowiedzi", a Kołakowska mówiła o wyjazdach integracyjnych. Sama Kołakowska przyznawała, że nie wie, jak nazwać ich układ. W wywiadzie dla Vivy wtedy Karolak przyznawał, że nigdy Violi niczego nie obiecywał i nie ukrywał przed nią, że nadal szuka.

W 2015 roku Tomasz Karolak oświadczył się Violi Kołakowskiej na deskach swojego Teatru IMKA. Chociaż pierścionek został przyjęty, do ślubu nigdy nie doszło. W 2013 roku urodził się ich syn Leon.

W 2017 roku Karolak spotykał się z Magdą Dziun Malicką. Modelka jednak publicznie oświadczyła, że ich związek szybciej się skończył, niż się zaczął, a aktor wrócił do matki swoich dzieci.

We wrześniu tego roku w rozmowie z Tomaszem Kammelem w Kanale Zero Tomasz Karolak potwierdził plotki o rozstaniu z Violą Kołakowską:

My nie jesteśmy razem. To była tak zwana burzliwa relacja, która obydwie strony miała czegoś nauczyć, ale nie, nie jesteśmy parą.

Viola Kołakowska - kontrowersje

W 2020 roku Viola Kołakowska zdobyła zainteresowanie mediów ze względu na powielanie teorii spiskowych związanych z COVID-19. Twierdziła, że pandemia była jedynie wymysłem mediów mainstreamowych i zorganizowanym spiskiem mającym służyć jako przykrywka wojny przeciwko ludziom.

Tomasz Karolak - komentarz

Super Express, który jako pierwszy opisał wyznanie Violi Kołakowskiej, zwrócił się do Tomasza Karolaka z prośbą o komentarz. Ten odpowiedział jednym słowem:

Przykre.

W relacji na swoim profilu na Instagramie Viola Kołakowska odniosła się do zamieszania medialnego:

W związku z tym, że Super Express śledzi ludzi, kradnie ich treści i robi z nimi co chce bez pytania i pozwolenia, to ja nie będę tego komentować, żeby nie zasilać, ponieważ to ja wybiorę miejsce i sposób oraz moment, kiedy i jak będę chciała o tym opowiedzieć. Jeżeli coś mówię na social mediach, to dlatego, że uznaję to za słuszne. Kolejna rzecz, to proszę o niedawanie mi rad co mam robić, jak żyć, co powinnam, a co nie, bo to jest bardzo przekraczające i ja nikogo nie pytam o radę, ani o zdanie. Niepytana sama również tego nie robię.

