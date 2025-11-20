Serialowy prequel Gry o Tron, Ród smoka, oficjalnie został przedłużony o 4. sezon. Informację tą podał do wiadomości Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO i HBO Max podczas prezentacji w Nowym Jorku. Dodatkowo pojawiło się pierwsze zdjęcie z 3. sezonu!
Ród smoka - co wiadomo o 4. sezonie?
Czwarty sezon serialu będzie miał swoją premierę w 2028 roku. Showrunner Ryan Condal wcześniej informował, że planuje zakończyć go na właśnie czterech sezonach, lecz nie zostało to w żaden sposób wspomniane w oficjalnym komunikacie prasowym, stąd nie mamy takiej pewności. Podobno nadal trwają prace nad scenariuszem, a ostateczna decyzja o losach serialu ma zostać podjęta po zakończeniu prac nad 4. sezonem.
Opublikowano wideo, które zapowiada, że co roku widzowie będą mogli oglądać nowy serial ze świata Gry o tron.
Szef HBO, Casey Bloys, odpowiedział już na pytanie, czy 4. sezon będzie ostatnim.
Podczas prezentacji ogłoszono również przedłużenie serialu Rycerz siedmiu królestw o drugi sezon - jeszcze przed debiutem, gdyż premiera serialu jest zapowiedziana na 18 stycznia 2026 roku.
Ród smoka - kiedy premiera 3. sezonu? Znamy potencjalny miesiąc
Ród smoka - pierwsze zdjęcia z 3. sezonu
Ród smoka - co wiadomo o 3. sezonie?
W obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin i Abubakar Salim.
Premiera 3. sezonu serialu Ród smoka na HBO Max została zaplanowana na lato 2026 roku - nie znamy jeszcze dokładnej daty.
Źródło: deadline, empireonline