Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Dobre wieści dla fanów Rodu Smoka! Jest pierwsze zdjęcie z 3. sezonu i ważna aktualizacja

Fani nadal czekają na 3. sezon Rodu Smoka, a w międzyczasie pojawiły się nowe informacje o przyszłości serialu. Sprawdźcie, co planuje HBO. Jedno jest pewne - są powody do entuzjazmu.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
Ród smoka hbo
Ród Smoka - sezon 3 fot. materiały prasowe
Reklama

Serialowy prequel Gry o Tron, Ród smoka, oficjalnie został przedłużony o 4. sezon. Informację tą podał do wiadomości Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO i HBO Max podczas prezentacji w Nowym Jorku. Dodatkowo pojawiło się pierwsze zdjęcie z 3. sezonu!

Ród smoka - co wiadomo o 4. sezonie? 

Czwarty sezon serialu będzie miał swoją premierę w 2028 roku. Showrunner Ryan Condal wcześniej informował, że planuje zakończyć go na właśnie czterech sezonach, lecz nie zostało to w żaden sposób wspomniane w oficjalnym komunikacie prasowym, stąd nie mamy takiej pewności. Podobno nadal trwają prace nad scenariuszem, a ostateczna decyzja o losach serialu ma zostać podjęta po zakończeniu prac nad 4. sezonem. 

Opublikowano wideo, które zapowiada, że co roku widzowie będą mogli oglądać nowy serial ze świata Gry o tron.

 

Szef HBO, Casey Bloys, odpowiedział już na pytanie, czy 4. sezon będzie ostatnim.

W przypadku wszystkich naszych seriali zazwyczaj staramy się pozostawić decyzję twórcom. Współpracujemy z nimi. Czasem ludzie pracują nad sezonem, żeby wyczuć, czy wydaje się to naturalnym zakończeniem, czy jednak nie. Nie mam więc dla was żadnych aktualizacji w tej sprawie. Ale kiedy będziemy je mieli, dam wam znać.

Podczas prezentacji ogłoszono również przedłużenie serialu Rycerz siedmiu królestw o drugi sezon - jeszcze przed debiutem, gdyż premiera serialu jest zapowiedziana na 18 stycznia 2026 roku

Ród smoka - kiedy premiera 3. sezonu? Znamy potencjalny miesiąc

Ród smoka - pierwsze zdjęcia z 3. sezonu

Ród Smoka - sezon 3

arrow-left
Ród Smoka - sezon 3
fot. HBO Max
arrow-right

Ród smoka - co wiadomo o 3. sezonie?

W obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin i Abubakar Salim.

Premiera 3. sezonu serialu Ród smoka na HBO Max została zaplanowana na lato 2026 roku - nie znamy jeszcze dokładnej daty.

Źródło: deadline, empireonline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
Ród smoka hbo
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Rycerz siedmiu królestw
Rycerz siedmiu królestw Przygodowy

8,3

2022
Ród smoka
Oglądaj TERAZ Ród smoka Przygodowy

Najnowsze

1 Florence Pugh
-

Jakiej roli żałuje Florence Pugh? Jest jeden film, w którym wolałaby nie wziąć udziału!

2 Harry Potter
-

Scenariusz do 2. sezonu Harry'ego Pottera już powstaje. Szef HBO potwierdza

3 Hoppers
-

Kolejny zwiastun Hoppers. Nowa animacja Pixara o zamianie w bobra

4 Charli xcx - The Moment
-

Charli XCX zagra główną rolę w filmie! Pierwszy zwiastun The Moment

5 HBO Max
-

Te seriale dostaną nowe sezony na HBO Max. 3 produkcje kontynuowane po debiucie

6 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i Popiół już na horyzoncie. Krytycy zobaczą film wcześniej, niż się spodziewaliśmy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e09

Ryzykanci

s2025e225

Moda na sukces

s42e287

Ridiculousness

s42e286

Ridiculousness

s42e288

Ridiculousness

s42e289

Ridiculousness

s42e290

Ridiculousness

s38e09

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ming-Na Wen
Ming-Na Wen

ur. 1963, kończy 62 lat

Nadine Velazquez
Nadine Velazquez

ur. 1978, kończy 47 lat

Andrea Riseborough
Andrea Riseborough

ur. 1981, kończy 44 lat

Callie Thorne
Callie Thorne

ur. 1969, kończy 56 lat

Joel McHale
Joel McHale

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV