Serialowy prequel Gry o Tron, Ród smoka, oficjalnie został przedłużony o 4. sezon. Informację tą podał do wiadomości Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO i HBO Max podczas prezentacji w Nowym Jorku. Dodatkowo pojawiło się pierwsze zdjęcie z 3. sezonu!

Ród smoka - co wiadomo o 4. sezonie?

Czwarty sezon serialu będzie miał swoją premierę w 2028 roku. Showrunner Ryan Condal wcześniej informował, że planuje zakończyć go na właśnie czterech sezonach, lecz nie zostało to w żaden sposób wspomniane w oficjalnym komunikacie prasowym, stąd nie mamy takiej pewności. Podobno nadal trwają prace nad scenariuszem, a ostateczna decyzja o losach serialu ma zostać podjęta po zakończeniu prac nad 4. sezonem.

Opublikowano wideo, które zapowiada, że co roku widzowie będą mogli oglądać nowy serial ze świata Gry o tron.

Szef HBO, Casey Bloys, odpowiedział już na pytanie, czy 4. sezon będzie ostatnim.

W przypadku wszystkich naszych seriali zazwyczaj staramy się pozostawić decyzję twórcom. Współpracujemy z nimi. Czasem ludzie pracują nad sezonem, żeby wyczuć, czy wydaje się to naturalnym zakończeniem, czy jednak nie. Nie mam więc dla was żadnych aktualizacji w tej sprawie. Ale kiedy będziemy je mieli, dam wam znać.

Podczas prezentacji ogłoszono również przedłużenie serialu Rycerz siedmiu królestw o drugi sezon - jeszcze przed debiutem, gdyż premiera serialu jest zapowiedziana na 18 stycznia 2026 roku.

Ród smoka - kiedy premiera 3. sezonu? Znamy potencjalny miesiąc

Ród smoka - pierwsze zdjęcia z 3. sezonu

Ród smoka - co wiadomo o 3. sezonie?

W obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin i Abubakar Salim.

Premiera 3. sezonu serialu Ród smoka na HBO Max została zaplanowana na lato 2026 roku - nie znamy jeszcze dokładnej daty.