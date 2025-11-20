Reklama
Scenariusz do 2. sezonu Harry'ego Pottera już powstaje. Szef HBO potwierdza

Pomimo tego, że do premiery nowego Harry'ego Pottera jeszcze sporo czasu, szef HBO zapowiedział, że prace nad scenariuszem 2. sezonu już trwają. Scenarzyści zaczęli tworzyć skrypt kontynuacji jeszcze przed zakończeniem zdjęć.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  2. sezon 
hbo harry potter
Harry Potter HBO
Szef HBO i HBO Max, Casey Bloys potwierdził, że scenarzyści serialu opartego na bestsellerowej serii J.K. Rowling pracują obecnie nad scenariuszami do 2. sezonu, podczas gdy pierwszy sezon jest w trakcie zdjęć w Wielkiej Brytanii.

Wciąż kręcą 1. sezon, oczywiście, ale też już piszą 2. sezon. Nie wiem, czy będzie to tak, że skończą kręcić w piątek, a w poniedziałek zaczną pracę nad nowym sezonem. Będzie jakaś przerwa, ale zrobimy wszystko, by nie było ogromnego przestoju — ze względu na dzieciaki, ale też widzów. Staramy się unikać długich przerw. To duży serial. Mnóstwo efektów specjalnych, ogromna produkcja. Ale zrobimy, co możemy, zarówno z myślą o wieku dzieci, jak i o widzach.

Harry Potter - co wiadomo o serialu?

Showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner. Mark Mylod pełni rolę reżysera. Zdjęcia obecnie trwają w Wielkiej Brytanii, a pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków.

W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge oraz Asha Soetan jako Angelina Johnson.

Premiera serialu Harry Potter odbędzie się w 2027 roku.

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  2. sezon 
hbo harry potter
