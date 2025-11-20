Reklama
Te seriale dostaną nowe sezony na HBO Max. 3 produkcje kontynuowane po debiucie

HBO Max odnawia aż 3 seriale na ich kolejne sezony. Do tego grona wliczają się Grupa zadaniowa, Kocham LA i The Chair Company​.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  hbo max 
kocham LA grupa zadaniowa krzesła
HBO ogłosiło przedłużenie trzech swoich nowych seriali: Grupy zadaniowej, Kocham LA oraz The Chair Company. Informacje przekazano podczas prezentacji programowej w Nowym Jorku, prowadzonej przez przewodniczącego i CEO HBO oraz HBO Max Content, Caseya Bloysa.

Fanów ucieszy powrót Grupy zadaniowej. Serial opowiada o agencie FBI Tomie Brandisie (Mark Ruffalo), który kieruje specjalną grupą zadaniową badającą serię brutalnych napadów prowadzonych przez motocyklowe gangi. Twórca i showrunner Brad Ingelsby podkreśla, że projekt łączy humanistyczną narrację z dynamiczną intrygą kryminalną.

Drugi odnowiony serial to Kocham LA, komedia autorstwa Rachel Sennott, która gra Maię — ambitną menedżerkę talentów, poruszającą się w świecie influencerów i social mediów w Los Angeles. Serial śledzi jej relacje z przyjaciółmi, karierę i zmagania z ambicją w mieście show-biznesu.

The Chair Company to trzecia produkcja, która została przedłużona. Serial łączy komedię, thriller i tajemnicę — Tim Robinson gra Rona Trospera, zwykłego pracownika, który po kompromitującym zdarzeniu w pracy zaczyna podejrzewać istnienie ogromnego korporacyjnego spisku i rozpoczyna własne śledztwo.

Źródło: variety.com

