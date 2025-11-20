Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jakiej roli żałuje Florence Pugh? Jest jeden film, w którym wolałaby nie wziąć udziału!

Florence Pugh ma zaledwie 29 lat, a już może pochwalić się imponującym dorobkiem filmowym. Jest jednak jedna produkcja, której aktorka zdecydowanie żałuje.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  uciszyć zło 
florence pugh
Florence Pugh fot. YouTube @yungblud
Reklama

Florence Pugh ostatecznie kojarzymy przede wszystkim jako Yelenę w MCU, gdzie zadebiutowała w filmie Czarna Wdowa z 2021 roku. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w Thunderbolts*, gdzie wcieliła się w jedną z głównych ról. W wywiadzie, który przeprowadzał Louis Theroux, aktorka poruszyła temat horroru Uciszyć zło, w którym zagrała w 2018 roku. Przedstawiła go w bardzo negatywnym świetle - zdradziła, że żałuje tego projektu! 

Uciszyć zło - wypowiedź Florence Pugh

To prawdopodobnie ten jeden film, w którym chciałabym nigdy nie wziąć udziału. Myślę, że każdy ma przynajmniej jeden taki film. Myślę, że to po prostu był film, w którym grałam, gdy byłam młodsza i potrzebowałam pieniędzy. I byłam jak: "W porządku, oczywiście to jest dobre". A później tam poszłam i to nie było dobre. 

Florence Pugh wpadła w depresję po Midsommar. W biały dzień. Aktorka o trudach roli

Uciszyć zło - fabuła, data premiery

Rodzeństwo zatrudnione do zbadania nawiedzonego starego domu odkrywa jego przerażającą przeszłość: młode dziewczyny brutalnie zabite przez sadystycznego zabójcę.

Uciszyć zło jest dostępne do obejrzenia na platformie Netflix

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  uciszyć zło 
florence pugh
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,0

2018
Uciszyć zło
Oglądaj TERAZ Uciszyć zło Horror

Najnowsze

1 Harry Potter
-

Scenariusz do 2. sezonu Harry'ego Pottera już powstaje. Szef HBO potwierdza

2 Hoppers
-

Kolejny zwiastun Hoppers. Nowa animacja Pixara o zamianie w bobra

3 Charli xcx - The Moment
-

Charli XCX zagra główną rolę w filmie! Pierwszy zwiastun The Moment

4 HBO Max
-

Te seriale dostaną nowe sezony na HBO Max. 3 produkcje kontynuowane po debiucie

5 Ród Smoka - sezon 3
-

Dobre wieści dla fanów Rodu Smoka! Jest pierwsze zdjęcie z 3. sezonu i ważna aktualizacja

6 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i Popiół już na horyzoncie. Krytycy zobaczą film wcześniej, niż się spodziewaliśmy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e09

Ryzykanci

s2025e225

Moda na sukces

s42e287

Ridiculousness

s42e286

Ridiculousness

s42e288

Ridiculousness

s42e289

Ridiculousness

s42e290

Ridiculousness

s38e09

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ming-Na Wen
Ming-Na Wen

ur. 1963, kończy 62 lat

Nadine Velazquez
Nadine Velazquez

ur. 1978, kończy 47 lat

Andrea Riseborough
Andrea Riseborough

ur. 1981, kończy 44 lat

Callie Thorne
Callie Thorne

ur. 1969, kończy 56 lat

Joel McHale
Joel McHale

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV