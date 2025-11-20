Jakiej roli żałuje Florence Pugh? Jest jeden film, w którym wolałaby nie wziąć udziału!

Florence Pugh ostatecznie kojarzymy przede wszystkim jako Yelenę w MCU, gdzie zadebiutowała w filmie Czarna Wdowa z 2021 roku. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w Thunderbolts*, gdzie wcieliła się w jedną z głównych ról. W wywiadzie, który przeprowadzał Louis Theroux, aktorka poruszyła temat horroru Uciszyć zło, w którym zagrała w 2018 roku. Przedstawiła go w bardzo negatywnym świetle - zdradziła, że żałuje tego projektu!
Uciszyć zło - wypowiedź Florence Pugh
Uciszyć zło - fabuła, data premiery
Rodzeństwo zatrudnione do zbadania nawiedzonego starego domu odkrywa jego przerażającą przeszłość: młode dziewczyny brutalnie zabite przez sadystycznego zabójcę.
Uciszyć zło jest dostępne do obejrzenia na platformie Netflix.
