Jakiej roli żałuje Florence Pugh? Jest jeden film, w którym wolałaby nie wziąć udziału!

Florence Pugh ostatecznie kojarzymy przede wszystkim jako Yelenę w MCU, gdzie zadebiutowała w filmie Czarna Wdowa z 2021 roku. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w Thunderbolts*, gdzie wcieliła się w jedną z głównych ról. W wywiadzie, który przeprowadzał Louis Theroux, aktorka poruszyła temat horroru Uciszyć zło, w którym zagrała w 2018 roku. Przedstawiła go w bardzo negatywnym świetle - zdradziła, że żałuje tego projektu!

Uciszyć zło - wypowiedź Florence Pugh

To prawdopodobnie ten jeden film, w którym chciałabym nigdy nie wziąć udziału. Myślę, że każdy ma przynajmniej jeden taki film. Myślę, że to po prostu był film, w którym grałam, gdy byłam młodsza i potrzebowałam pieniędzy. I byłam jak: "W porządku, oczywiście to jest dobre". A później tam poszłam i to nie było dobre.

Uciszyć zło - fabuła, data premiery

Rodzeństwo zatrudnione do zbadania nawiedzonego starego domu odkrywa jego przerażającą przeszłość: młode dziewczyny brutalnie zabite przez sadystycznego zabójcę.

Uciszyć zło jest dostępne do obejrzenia na platformie Netflix.