Kolejny zwiastun Hoppers. Nowa animacja Pixara o zamianie w bobra

Disney udostępnił dziś drugi zwiastun Hoppers, najnowszej animacji pełnometrażowej Pixara, opowiadającej o miłośniczce natury, która dostaje szansę na to, by się z nią bezpośrednio porozumieć. Dzięki nowym zdolnościom wzbudza wśród nowych futrzastych towarzyszy bojowy nastrój przeciwko ludzkim oprawcom, ale prowadzi to do niezbyt pozytywnych wniosków w królestwie zwierząt

Hoppers - zwiastun

Hoppers - fabuła, obsada

Naukowcy odkryli, jak stworzyć realistyczne zwierzęta-roboty posiadające pełną, ludzką świadomość. Pewna miłośniczka zwierząt, Mabel, postanawia wykorzystać technologię, by umieścić swoją świadomość w robotycznym stworzeniu przypominającym bobra. Odkrywa tajemnice świata zwierząt wykraczające poza jej wyobraźnię.

Przy okazji premiery zwiastuna pokazano też sporą listę nowych członków obsady dubbingowej, w tym Meryl Streep, Ego Nwodim oraz Dave’a Franco. Do obsady głosowej dołączają również Kathy Najimy, Eduardo Franco, Melissa Villaseñor, Vanessa Bayer, Sam Richardson, Aparna Nancherla, Nichole Sakura, Isiah Whitlock Jr., Steve Purcell, Karen Huie i Tom Law, a także wcześniej ogłoszeni Piper Curda, Bobby Moynihan i Jon Hamm.

Premiera kinowa filmu Hoppers odbędzie się 6 marca 2026 roku.