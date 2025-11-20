Charli XCX zagra główną rolę w filmie! Pierwszy zwiastun The Moment

fot. materiały prasowe

A24 opublikowało teaser filmu kinowego The Moment, gdzie pierwsze skrzypce gra Charli XCX. Sprawdźcie, jak zapowiada się ta historia - to pierwsza tak duża rola w karierze piosenkarki!

The Moment - pierwszy zwiastun

The Moment - c0 wiadomo o filmie?

Bazując na oryginalnym pomyśle Charli, film śledzi losy wschodzącej gwiazdy popu, która stawia czoła zawiłościom sławy i presji branży, przygotowując się jednocześnie do debiutanckiej trasy koncertowej.

Oprócz Charli XCX, w obsadzie znaleźli się: Kylie Jenner, Alexander Skarsgard, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Kate Berlant, Rish Shah, Jamie Demetriou, Arielle Dombasle, Hailey Benton Gates, Trew Mullen, Mel Ottenberg, Richard Perez, Isaac Powell, Tish Weinstock, Michael Workéyè, Shygirl i AG Cook. Za kamerami stanął Aidan Zamiri, który napisał scenariusz wspólnie z Bertiem Brandesem.

Premiera kinowa The Moment została zaplanowana na 2026 rok - nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty.