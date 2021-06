Thorgal od twórców Wiedźmina i Cyberpunk 2077? Nic z tego - CD Projekt dementuje plotki

fot. Egmont

Dziś polski internet obiegła fotografia, która przedstawiała Piotra Rosińskiego, syna Grzegorza Rosińskiego (który współtworzył komiksy z Thorgalem wraz z Jeanem Van Hammem), pod siedzibą studia CD Projekt RED. To wystarczyło, by wielu internautów zaczęło mieć nadzieję na to, że polscy deweloperzy zajmą się przygotowaniem produkcji na podstawie tej popularnej, komiksowej serii. Niestety wygląda na to, że nie ma co na to liczyć i mamy tu po prostu do czynienia ze zwykłym zbiegiem okoliczności, choć nie da się ukryć, że historia mężczyzny wychowywanego przez wikingów świetnie nadawałaby się do przeniesienia jej na grunt gier wideo.

fot. pl.ign.com

Przedstawiciele CD Projekt RED wystosowali oświadczenie dla serwisu IGN, w którym dementują plotki o rzekomej grze z Thorgalem w roli głównej. Informują oni, że wizyta Piotra Rosińskiego w firmie była związana z Międzynarodowym Festiwalem Komiksu i Gier w Łodzi, a nie z nowym projektem.

Nasze studio odwiedzili organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, z którymi pozostajemy od wielu lat w przyjacielskiej relacji. Piotr Rosiński był jednym z członków goszczonej przez nas grupy. Wizyta była czysto kurtuazyjna i nie była związana z produkcją gier wideo.

Oczywiście istnieje cień szansy, że coś jest na rzeczy, a powyższe tłumaczenie to po prostu walka z przedwczesnym ujawnieniem nowej produkcji, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Warto bowiem przypomnieć wcześniejsze zapewnienia CD Projektu, że priorytetem dla nich jest dalszy rozwój i umacnianie dwóch marek - Cyberpunk 2077 i Wiedźmina.