The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia i teaser z 5. odcinka. Dużo akcji i niespodziewany sojusz

fot. AMC

Reklama

2. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon zbliża się do końca. Do wyemitowania pozostały jeszcze tylko dwa odcinki. Przedostatni epizod nosi tytuł Vouloir, C'est Pouvoir, który można przetłumaczyć jako "chcieć to móc" lub "tam gdzie jest wola, znajdzie się sposób".

W sieci pojawił się teaser piątego odcinka, w którym Daryl (Norman Reedus) i Carol (Melissa McBride) walczą z hordą zombie. Tytułowy bohater stwierdza, że muszą znaleźć Asha, który w załączonych scenach wpadł w kłopoty. Z kolei Codron niespodziewanie chroni Laurenta. Obaj uciekają przed grupą Losanga. Wygląda też na to, że akcja przeniesie się do Paryża, ponieważ znowu można dostrzec katakumby, a także do roli Anny powróciła Lukerya Ilyashenko. Zobaczcie poniżej zapowiedź oraz zdjęcia z nadchodzącego epizodu.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser 5. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 5. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 2, odcinek 5

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia zza kulis 4. odcinka

Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia zza kulis 4. odcinka serialu.

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 2, odcinek 4 (zdjęcie zza kulis)

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera 5. odcinka 27 października w amerykańskiej stacji AMC. W Polsce brak emisji.