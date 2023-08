Those About To Die - serial o gladiatorach z Rzymu ma platformę w Europie

fot. materiały prasowe

Reklama

Those About to Die to wysokobudżetowy serial o gladiatorach stworzony przez Rolanda Emmericha. W USA serial będzie dostępny w serwisie Peacock, a jak donosi Deadline, w Europie prawa zakupiło Prime Video. Potwierdzono też listę krajów, w których będzie to dostępne w serwisie Amazona i Polska jest wśród nich. Data premiery nie została ustalona.

Those About To Die - o czym jest serial?

Serial inspirowany jest książką Daniela Mannixa, który opowiadał w niej o tym, jak naprawdę wyglądało skorumpowane życie w starożytnym Rzymie i jak to wszystko powiązane było pokazem walk gladiatorów. Historia jest natomiast fikcyjna. Cesarz Wespazjan (Anthony Hopkins) rządzi Rzymem. Natomiast wyścigami i walkami gladiatorów rządzą cztery frakcję - niebieska, czerwona, biała i zielona. One są natomiast we władaniu możnych Rzymu, którzy zarabiają krocie na krwawej rozrywce dla mieszkańców miasta.

W obsadzie są także Iwan Rheon (Game of Thrones), Tom Hughes (The English, Victoria), Sara Martins (Tell No One, Death in Paradise) oraz Gabriella Pession (Crossing Lines). Roland Emmerich oraz Marco Kreuzpaintner wyreżyserowali odcinki. Autorem scenariusza jest nominowany do Oscara Robert Rodat (Szeregowiec Ryan).