Thunderbolts - aktualizacja. Florence Pugh już na planie; Lewis Pullman dyplomatycznie o Sentry

Florence Pugh podczas czerwonego dywanu na nowojorskiej premierze Diuny: Części drugiej zdradziła, co dzieje się z filmem Thunderbolts, w którym po raz kolejny wcieli się w wojowniczkę Yelenę. Z kolei Lewis Pullman na Film Independent Spirit Awards odniósł się do plotek, jakoby miał zagrać potężnego bohatera z komiksów Marvela, Sentry. Zobaczcie sami.

Thunderbolts - aktualizacja

Poniżej możecie zobaczyć wideo, na którym Florence Pugh przyznaje, że jest w trakcie kręcenia scen do Thunderbolts. Zdjęcia miały rozpocząć się w marcu 2024 roku. To oznacza, że prace na planie ruszyły szybciej, niż planowano.

Thunderbolts - co z Sentry?

Za to podczas ceremonii Film Independent Spirit Awards spytano Lewisa Pullmana (Lekcje chemii, Top Gun: Maverick) o to, czy zastąpi Stevena Yeuna w roli Sentry. Aktor nie był jednak w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć plotkom. Powiedział tylko dyplomatycznie, że "idzie tam, gdzie poniesie go wiatr".

Thunderbolts - co wiemy?

Thunderbolts to komiksowa grupa antybohaterów, która powstała, by pokonać Avengersów, jednak w trakcie udawania herosów naprawdę zmienili swoje nastawienie i postanowili pomagać ludziom. Nie wiadomo, jak dokładnie MCU przedstawi ich historię.

W filmowej grupie Thunderbolts są: Red Guardian, Yelena Belova, Bucky Barnes, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio: David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.

Premiera, podobnie jak w przypadku innych filmów MCU, została przesunięta na 2025 rok.

