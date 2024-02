Thunderbolts – które postacie będą miały największą rolę? Nazwa drużyny weźmie się od żartu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Zdjęcia do Thunderbolts już trwają. Marvel wielokrotnie opóźniał prace na planie z powodu dopracowania scenariusza i upewnienia się, że film na tyle zainteresuje widzów, że produkcja nie stanie się kolejną finansową klapą. Chociaż historia skupi się na postaciach drugoplanowych z innych serii, to nie wszyscy otrzymają równie dużo ekranowego czasu. Widzowie mogą być więc zaskoczeni, jacy bohaterowie wysuną się na pierwszy plan.

Thunderbolts - kto będzie liderem drużyny?

Jak podał scooper CanWeGetSomeToast w Thunderbolts zabraknie generała Thaddeusa Rossa, w którego Harrison Ford wcieli się w Kapitanie Ameryce 4. Zabraknie więc założyciela grupy, od którego drużyna wzięła swoją nazwę.

Daniel Richtman twierdzi, że pierwszoplanowymi postaciami w filmie będzie Yelena Belova, czyli nowa Czarna Wdowa, a także Sentry i Valentina Allegra de Fountaine oraz, co jest zaskakujące, Ghost. Pozostałe postacie, takie jak Bucky Barnes, Red Guardian i Taskmaster zostaną zepchnięci na dalszy plan. Scooper twierdzi również, że U.S. Agent, w którego wciela się Wyatt Russell, będzie miał większą rolę do odegrania od Zimowego żołnierza.

Ujawniono także, skąd drużyna weźmie swoją nazwę. Według ostatnich doniesień Thunderbolts ma pochodzić na część dziecięcej drużyny piłkarskiej, do której należała Yelena Belova. Nazwa grupy ma zostać przedstawiona w formie żartu.

Thunderbolts - co wiemy?

Thunderbolts to komiksowa grupa antybohaterów, która powstała, by pokonać Avengersów, jednak w trakcie udawania herosów naprawdę zmienili swoje nastawienie i postanowili pomagać ludziom. Nie wiadomo, jak dokładnie MCU przedstawi ich historię.

W filmowej grupie Thunderbolts są: Red Guardian, Yelena Belova, Bucky Barnes, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio: David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.

Premiera, podobnie jak w przypadku innych filmów MCU, została przesunięta na 2025 rok.

