Thunderbolts - nowy film MCU to nie to, czego oczekują widzowie? Komentarz reżysera

Thunderbolts może zaskoczyć fanów Marvela. Reżyser zastrzega, że film może nie być tym, czego oczekuje wielu widzów. Dlaczego? Zobaczcie sami.

Jake Schreier to amerykański filmowiec, który niedawno został nominowany do nagrody Emmy w kategorii najlepszego reżysera za odcinek The Great Fabricator w serialu Beef. Następnym przystankiem w jego karierze ma być nowy film Marvela, Thunderbolts. To nietypowy projekt, ponieważ nie będziemy mieć do czynienia z klasycznymi heroicznymi superbohaterami - stąd porównania fanów do The Boys czy Legionu Samobójców.

Thunderbolts - nowy film MCU to nie, czego oczekują widzowie?

Jak donosi portal Collider, Jake Schreier tak skomentował prace nad nadchodzącym filmem Thunderbolt:

[...] Wiem, że stworzyli już wiele rzeczy, ale to nie sequel. Tak, te postacie pojawiły się już wcześniej, ale opowiemy zupełnie nową historię. Myślę też, że z zupełnie innej perspektywy, której widzowie mogą się nie spodziewać. A to z kolei wydaje mi się bardzo ekscytujące - to wyzwanie, warte podjęcia.

